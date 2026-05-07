به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد ابراهیم‌نیا رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با شکل‌گیری گفتمان جدید توسعه و تمرکز بر پروژه‌محوری، بودجه بخش آب و فاضلاب در سال ۱۴۰۵ با رشدی کم‌سابقه مواجه شده و مسیر جدیدی برای نقش‌آفرینی مهندسان مشاور در بازسازی و توسعه کشور ترسیم خواهد شد.

ابراهیم‌نیا در دیدار مدیران ارشد وزارت نیرو با رئیس و اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، از آغاز «گفتمان جدید توسعه» با مشارکت بخش آب کشور در هفته‌های آینده خبر داد و تأکید کرد: این رویکرد بر نقش‌آفرینی فعال‌تر مهندسان مشاور و حرکت از پروژه‌محوری به مسئله‌محوری استوار خواهد بود.

وی از رشد چشمگیر بودجه آب و فاضلاب در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بودجه فاضلاب که در سال‌های گذشته تنها حدود ۷ همت بود، امسال به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین کل بودجه بخش آب کشور از ۷۵ همت در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۴۱ همت افزایش یافته و در حالی که بودجه عمرانی کشور افزایش محسوسی نداشته، این رشد ۹۰ تا ۹۵ درصدی در بخش آب بی‌سابقه است.

معاون سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داد: بخشی از اعتبارات مهندسان مشاور به جای تخصیص پایان‌سالی، در قالب پرداخت‌های منظم سه‌ماهه انجام شود تا جریان نقدینگی و امکان نگهداشت نیروی تخصصی از ابتدای سال فراهم شود.

وی تاکید کرد: برنامه ما این است که با همکاری مهندسان مشاور، مسیر جدیدی برای توسعه کشور ترسیم کرده و این مشارکت را به‌صورت ساختاری و پایدار در برنامه‌های بودجه‌ای اعمال کنیم.

طرح پایلوت پرداخت مستقیم به مهندسین مشاور؛ شفافیت و سرعت در تخصیص بودجه آب کشور

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به چالش‌های نقدینگی در پروژه‌های آب و فاضلاب، اعلام کرد: این سازمان در حال بررسی اجرای یک طرح پایلوت برای «پرداخت مستقیم تخصیص‌ها به حساب مهندسان مشاور» است.

وی افزود: اگر سامانه مربوطه فعال شود، پرداخت‌ها حتی در همان روز تخصیص خزانه به‌صورت آنی در حساب مهندسان مشاور خواهد بود. این سازوکار نیازمند همکاری مجموعه بخش آب و شرکت‌های مدیریت و مهندسی است، اما کاملاً شدنی است.

ابراهیم‌نیا با تأکید بر اینکه نگاه پروژه‌محور باید به سمت نگاه «مسئله‌محور» حرکت کند، با اشاره به پروژه‌های متعدد و هم‌زمان در تهران و استان‌ها گفت: سازمان برنامه و بودجه با وزارت نیرو درباره حدود ۷۰ طرح اولویت‌دار به جمع‌بندی رسیده، اما این اولویت‌بندی به معنای توقف سایر طرح‌ها نیست و سازوکاری برای حمایت از طرح‌هایی که موقتاً از اولویت خارج می‌شوند باید طراحی شود.

وی افزود: تخصیص‌های عمرانی امسال حداکثر ۵۰ درصد برآورد شده و برنامه اقدام ما به دولت اعلام شده است تا در میانه سال دچار مشکل نشویم.

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور بیان داشت: مشکلات شما را به‌طور کامل درک می‌کنم. تمام تلاش من و مجموعه سازمان برنامه این است که دغدغه‌های حرفه‌ای و ضرورت نگهداشت سرمایه انسانی مهندسین مشاور را جدی بگیریم. باور کنید برای حل این موضوع با تمام توان در سازمان برنامه و بودجه خواهم جنگید.

﻿تأکید معاون سازمان برنامه و بودجه بر صیانت از «سرمایه‌های نرم» بخش آب و توسعه مطالعات حاکمیتی

ابراهیم‌نیا، با اشاره به اینکه بخش آب برخلاف بسیاری از حوزه‌های توسعه‌ای تنها با تزریق پول و تجهیزات قابل بازتولید نیست، گفت: متخصصان این حوزه سرمایه‌های نرم توسعه هستند و حفظ آن‌ها ضرورت راهبردی کشور است.

وی با اشاره به تجربه‌های تلخ گذشته افزود: ۱۰ تا ۲۰ سال پیش بخش بزرگی از متخصصان ما به حوزه انرژی کوچ کردند؛ تکرار این اشتباه برای کشور قابل تحمل نیست. ما موظفیم شیوه زندگی، امنیت شغلی و منزلت حرفه‌ای این نیروها را حفظ کنیم.

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور از تلاش جدی خود و تیمش برای پیگیری دغدغه‌های مهندسان مشاور خبر داد و گفت: تا زمانی که در این مسئولیت باشم، با تمام توان پیگیر حقوق این بخش خواهم بود.

وی از مدیران صنعت آب خواست نگاه جدی‌تری به جایگاه مهندسان مشاور داشته باشند و افزود: اگر حق‌الزحمه‌ای به نام یک مهندس مشاور تخصیص پیدا کرده، هیچ دلیلی برای نگه‌داشت آن تا پایان شهریور وجود ندارد. لازم است در اولین همایش مدیران عامل، نسبت به پرداخت فوری این مبالغ تأکید شود.

ابراهیم‌نیا در ادامه به رشد قابل توجه اعتبارات طرح‌های حاکمیتی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ اعتباری حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های حاکمیتی تخصیص یافت که پس از سال‌ها رکوردشکن بود. امسال این عدد به بیش از ۱۱ همت رسیده که جهش بسیار معناداری محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اکنون زمان مناسبی برای انجام مطالعات حاکمیتی است، تصریح کرد: بخش مهمی از این اعتبارات باید به مطالعات داده‌محور و غیرسازه‌ای تخصیص یابد. در حوضه‌های آبریز اولویت‌دار می‌توانیم هم ظرفیت‌سازی کنیم و هم بخش مهمی از این مطالعات را از طریق مهندسان مشاور پیش ببریم.

ابراهیم‌نیا در پایان اعلام کرد: این رویکرد می‌تواند نقش مهندسان مشاور در تصمیم‌سازی‌های کلان را تقویت کرده و به ارتقای کیفیت حکمرانی آب در کشور کمک کند.