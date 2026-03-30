۶۵۳۱ میلیارد تومان به حوزه منگشت در بودجه ۱۴۰۵ اختصاص یافت

فرشاد ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده برای این منطقه در بودجه سال ۱۴۰۵ کشور اظهار کرد: مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم زیرساختی با هدف توسعه متوازن، بهبود دسترسی‌های ارتباطی و ارتقای خدمات عمومی در بودجه ۱۴۰۵ قرار گرفته است برای شهرهای حوزه منگشت حدود ۶ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان است.

وی افزود: در بخش راه‌سازی، پروژه‌هایی همچون بهسازی راه اصلی لردگان – ایذه – باغملک – هفتکل– اهواز با تمرکز بر محور کارون ۳ تا اهواز با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان و احداث راه اصلی پاشنه زاگرس (ایذه به پیان تا بلوطک شیخان) با اعتباری معادل ۴۸۰ میلیارد تومان، تبدیل محور فرعی بریم– باغملک – چرام - صیدون به راه اصلی در برنامه با اعتبار ۱۶۸ میلیاردتومانی در بودجه ۱۴۰۵ قرار گرفته‌اند.

نماینده شهرهای حوزه منگشت در مجلس ادامه داد: همچنین پروژه بهسازی راه اصلی رامهرمز– میداوود– باغملک با اعتبار ۳۵۰ میلیاردتومان و ارتقای محور فرعی ایذه– مسجدسلیمان با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان و احداث تونل ایذه به سوسن با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌هایی است که برای توسعه شبکه راه منطقه دنبال می‌شود.

ابراهیم‌پور با اشاره به طرح‌های حوزه خدمات و زیرساخت شهری گفت: احداث بیمارستان ۳۷۰ تختخوابی شفا در ایذه با اعتبار۵۰ میلیارد تومانی،' ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر ایذه با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان و اجرای طرح آب‌رسانی اضطراری به ایذه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های خدماتی منطقه داشته باشد.

وی همچنین به برنامه انتقال آب به دشت ایذه و باغملک در قالب مطالعات کشاورزی با اعتبار یک میلیارد تومانی اشاره کرد و افزود: این طرح‌ها در کنار سایر پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم در حوزه منگشت باشد.

نماینده شهرهای حوزه منگشت در پایان تأکید کرد: پیگیری تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای این پروژه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب بودجه سنواتی کشور ادامه خواهد داشت.