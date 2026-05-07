کشف ۵ تن مواد معدنی قاچاق در ارسباران؛ ۴ نیسان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شیرچنگ روز پنجشنبه از کشف و ضبط حدود پنج تن مواد معدنی قاچاق در جریان عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: این محموله در پی رصد و پایش میدانی محیط‌بانان در مناطق صعب‌العبور این ذخیره‌گاه زیست‌کره کشف شد.

وی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت پارک ملی ارسباران با همکاری کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی و محیط‌بانان شهرستان کلیبر، در جریان گشت و پایش شبانه و پس از ساعت‌ها کمین در منطقه، موفق به شناسایی فعالیت یک باند قاچاق منابع معدنی شدند.

وی افزود: در ادامه این عملیات، چهار دستگاه خودروی نیسان که اقدام به حمل مواد معدنی به صورت غیرمجاز می‌کردند شناسایی و پس از تعقیب و گریز توسط محیط‌بانان متوقف شدند.

رئیس پارک ملی ارسباران ادامه داد: پس از توقف خودروها و با هماهنگی و اخذ دستور قضایی از دادستان شهرستان کلیبر، بازرسی از خودروها انجام شد که در نتیجه آن حدود پنج تن مواد معدنی قاچاق کشف و ضبط شد.

شیرچنگ با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: متخلفان به همراه خودروهای توقیف شده برای تکمیل پرونده به پاسگاه محیط‌بانی منتقل شدند و پس از مستندسازی و تکمیل مدارک، با دستور مقام قضایی برای طی مراحل قانونی تحویل نیروی انتظامی شدند تا پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگستری شهرستان ارجاع شود.

وی با تاکید بر اهمیت حفاظت از منطقه ارسباران اظهار داشت: این منطقه به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های ارزشمند زیست‌کره در کشور، از تنوع کم‌نظیر گیاهی و جانوری برخوردار است و حفاظت از آن نیازمند نظارت مستمر و برخورد جدی با هرگونه تخلف و بهره‌برداری غیرقانونی است.

رئیس پارک ملی ارسباران همچنین بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف و همکاری مردم محلی در حفاظت از این میراث طبیعی تاکید کرد و افزود: صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست تنها با تلاش یگان‌های حفاظتی ممکن نیست و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از این گنجینه طبیعی ایفا کند.