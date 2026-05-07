گلشن: مطالبه مردم و هنرمندان منجر به تشکیل انجمن مفاخر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تشکیل رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شهرستان لنگرود که با حضور محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، امام جمعه، نماینده مردم لنگرود در مجلس، مدیران شهرستانی و جمعی از هنرمندان و مفاخر برگزار شد، اظهار کرد: خدمت در شهرستان لنگرود برای من که فرماندار این شهر هستم، باعث افتخار و مباهات است به خاطر تاریخ غنی که در عرصه‌های مختلف در این دیار وجود دارد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و دینی لنگرود افزود: در یکصد سال گذشته، حداقل ۳ مرجع تقلید از لنگرود برخاسته‌اند؛ از ملا عبدالله دیوشلی که از مراجع ثلاث نجف بودند و در فرمان مشروطیت نقش داشتند، تا علامه محمدتقی جعفری به عنوان پدر علم حقوق ایران یاد می‌شود.

فرماندار لنگرود با اشاره به برگزاری انجمن مفاخر در این شهرستان تصریح کرد: اگر همت و مطالبه عزیزان حاضر در این جلسه نبود، شاید این برنامه برگزار نمی‌شد. شوق و انرژی آنان باعث شد که این رویداد شکل بگیرد.

گلشن با بیان اینکه لنگرود به علت تعدد شاعران «شیراز کوچک» معروف است، خاطرنشان کرد: در حوزه هنر و شعر، بزرگان شاخصی همچون شمس لنگرودی و پاینده را داریم. در حوزه ایثار و شهادت نیز شهید املاکی که رهبر معظم انقلاب از ایشان نام برده‌اند، از مفاخر این شهرستان است.

وی ادامه داد: در گذشته‌های دور نیز خاندان بزرگ منجم‌باشی با شکست دادن روس‌ها در پیربازار گیلان، مانع از آن شدند که گیلان همانند عهدنامه‌های ترکمنچای و گلستان از ایران جدا شود.

فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت‌های هنری این شهرستان گفت: از بازیگرانی که در جشنواره های جهانی جایزه گرفته تا مهدی هاشمی، لنگرود در همه عرصه‌ها سرآمد است. لنگرود با گرایشات مختلف فکری ، همیشه خاستگاه نخبگان و اندیشمندان بوده است.

گفتنی است؛ با اهدای احکام اعضا از سوی شالویی رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور بعد از کاشان و نیشابور بصورت رسمی سومین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شهرستان در کشور در لنگرود بصورت رسمی تشکیل شد.