شالویی: مهمترین رویکرد انجمن شناساندن مفاخر به نسل امروز است

محمود شالویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تبیین جایگاه مفاخر در جامعه اظهار کرد: مهمترین رویکرد انجمن مفاخر، شناساندن مفاخر کشور به نسل امروز به ویژه جوانان و همچنین زنده نگاه داشتن نام و یاد آنان است، زیرا مفاخر بخش مهمی از اصالت و هویت ملی و فرهنگی ما را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: معرفی مفاخر می‌تواند موجبات ارتقای فرهنگی، علمی و ادبی را برای نسل امروزی ما فراهم کند و زمینه آشنایی آنان با قله‌های افتخار تمدن ایرانی و اسلامی را ایجاد کند.

شالویی با اشاره به پیوند تمدن ایرانی و اسلامی تصریح کرد: تمدن ایرانی و اسلامی به هم پیوند خورده و بر هیچ کسی پوشیده نیست که این تمدن پویا با ریشه‌های قوی و غنی خود توانسته نه تنها در ایران و کشورهای اسلامی بلکه در سطح جهانی هویت خود را منتشر کند.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با تأکید بر نقش وزارت آموزش و پرورش در این زمینه خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش وظیفه مهمی دارد تا زمینه آشنایی نوجوانان و جوانان را با مفاخر و ظرفیت‌های فرهنگی کشور فراهم کند، چرا که آنان نسلی هستند که آمادگی ذهنی برای آشنایی با این داشته‌های ارزشمند را دارند.

وی با اشاره به گستره فعالیت انجمن مفاخر بیان کرد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بیش از ۲۰ استان کشور فعال است و در شهرستان‌های متعددی از جمله شهرستان لنگرود نیز فعالیت‌های شناسایی و معرفی مفاخر انجام شده است.

شالویی در خصوص آمار مفاخر کشور گفت: بیشترین آثاری که در حال حاضر وجود دارد مربوط به خود مفاخر است، به ویژه مفاخری که برخی از آنان ناشناخته باقی مانده‌اند. باید به جرأت بگوییم که تاکنون آمار دقیقی از تعداد کامل و جامعه مفاخر در دست نداریم.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تصریح کرد: تاکنون نزدیک به هزاران نفر از مفاخر در رتبه‌بندی‌های مختلف مشخص شده‌اند؛ برخی از آنان جنبه‌های جهانی دارند، برخی جنبه‌های ملی و برخی نیز در سطح استانی شناخته می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: معرفی این سرمایه‌های فرهنگی و هویتی به نسل جوان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح فرهنگی و علمی جامعه ایفا کند.