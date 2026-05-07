۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

پیکر مطهر شهید احسان اسفندیار در فیروزکوه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید والامقام «احسان اسفندیار» از شهدای سرافراز جنگ رمضان، با حضور گسترده و باشکوه مردم شهیدپرور فیروزکوه برگزار شد.

پیکر این شهید بزرگوار که پس از ۶۶ روز جستجو و تفحص در منطقه عملیاتی شناسایی و پیدا شده بود، از میدان اصلی شهر تا گلزار شهدای فیروزکوه تشییع شد. در این آیین معنوی، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

مردم قدرشناس و ولایتمدار فیروزکوه با حضور حماسی خود، بار دیگر تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی رقم زدند و پیکر این شهید عزیز را با اشک و آه بدرقه کردند.

مسئولان فیروزکوه در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید احسان اسفندیار، تأکید کردند: ایثار و جانفشانی شهدای جنگ رمضان، عزت، امنیت و اقتدار امروز کشور را رقم زده است و وظیفه همگان ادامه دادن راه پرافتخار آنان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

شهید احسان اسفندیار، از جوانان مؤمن و غیور روستای لزور از توابع شهرستان فیروزکوه بود که در راه دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پس از ۶۶ روز، پیکر مطهر این شهید والامقام شناسایی و به آغوش خانواده و مردم قدرشناس دیارش بازگشت.

