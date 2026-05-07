شهادت مرزبان غیور هنگ مرزی سردشت در درگیری با قاچاقچیان مسلح 

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرزبانی آذربایجان غربی شامگاه روز گذشته مرزبانان هنگ مرزی سردشت حین انجام مأموریت در منطقه مرزی، با گروهی از قاچاقچیان مسلح درگیر شدند که در این درگیری یک نفر از مرزبانان شجاع به شهادت رسید.

در این درگیری مسلحانه، گروهبان یکم «مبین مولایی» از نیروهای جان‌برکف هنگ مرزی سردشت، پس از نبرد با سوداگران مرگ، به فیض شهادت نائل آمد و نام خود را در دفتر جاودانگی ثبت کرد.

همچنین در این درگیری یک نفر از کارکنان وظیفه به نام «حسین فیضی» از ناحیه کتف راست مجروح و بلافاصله توسط تیم‌های امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.

مرزبانان ایران اسلامی همواره در خط مقدم مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند و این حماسه‌آفرینی‌ها بار دیگر غیرت و ایستادگی آنان را به رخ دشمنان امنیت کشور می‌کشاند.