تشییع پرستار شهید «رضا واحدی» در گلزار شهدای بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزند دیگری از دیار بروجرد در راه دفاع از وطن و آرمان‌های ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید والامقام «رضا واحدی»، پرستار فداکار و غیور، در حمله وحشیانه و ناجوانمردانه دشمن جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی به بهداری پادگان ارتش در کرمانشاه، به کاروان شهدای جنگ رمضان پیوست.

شهید والامقام «رضا واحدی» از پرستاران فداکار و دلسوزی بود که در لباس مقدس پرستاری، در حمله وحشیانه دشمن به بهداری در حالی که مشغول خدمت‌رسانی به بیماران و مجروحان بود، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید والامقام رضا واحدی، روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه در شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان بروجرد دعوت شده است تا با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداری خود را به راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

این مراسم معنوی در گلزار مطهر شهدای شهرستان بروجرد، واقع در خیابان رودکی برگزار می‌شود.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع، در جوار سایر شهدای این گلزار به خاک سپرده خواهد شد.

استقبال از پیکر مطهر شهید امشب در میدان تختی

همچنین مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید والامقام رضا واحدی، امشب ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه همزمان با راهپیمایی و عزاداری مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور شهرستان بروجرد در چهلمین روز شهادت امام شهید و دیگر شهدای جنگ رمضان، در میدان تختی برگزار می‌شود.

مردم شهیدپرور بروجرد در این مراسم، با دسته‌های عزاداری از پیکر مطهر این شهید والامقام استقبال خواهند کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای جنگ رمضان، بار دیگر انزجار خود را از جنایات دشمن اعلام خواهند کرد.