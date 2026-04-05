به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید والامقام ستوانیکم «میلاد سالاروند»، از شهدای جنگ رمضان، روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

شهید والامقام ستوانیکم «میلاد سالاروند» از شهدای مظلوم جنگ رمضان است که در پی حملات ناجوانمردانه و وحشیانه رژیم منحوس آمریکایی-صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید والامقام ستوانیکم میلاد سالاروند، روز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۰۰ برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور دعوت شده است تا با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداری خود را به راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

این مراسم معنوی در قبرستان رباط برگزار می‌شود.