به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی عصر پنجشنبه در نشست مشترک با مسئولان استان کردستان که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پروژههای اولویتدار کردستان از جمله ایجاد شهر لجستیک، تکمیل تالار فرهنگ سنندج، کریدور شمالغرب ـ جنوبغرب و طرح گردشگری قشلاق گریزه با جدیت در مرکز دنبال میشود.
وی با اشاره به بازدید خود از تالار نیمهتمام فرهنگ سنندج افزود: این پروژه فرهنگی در شأن شهر فرهنگی و هنری سنندج نیست که نیمهتمام باقی بماند و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر آن حمایت خواهد کرد.
معاون رئیسجمهور توسعه کردستان را وابسته به تکمیل زیرساختهای ارتباطی دانست و گفت: کریدور شمالغرب ـ جنوبغرب از ابتدای دولت چهاردهم در قطعات مختلف فعال شده و مورد حمایت سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و این حمایتها باید تقویت شود.
پورمحمدی همچنین ایجاد بندر خشک و شهر لجستیک را از پروژههای مهم اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: از این طرح حمایت خواهیم کرد تا کردستان به یکی از محورهای مهم تجارت و تبادلات اقتصادی کشور تبدیل شود.
ضرورت حمایت از شاغلان و جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط جنگی
استاندار کردستان نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از شاغلان و جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط جنگی، اظهار کرد: صیانت از حقوق کارگران و حمایت از افرادی که در این شرایط بیکار شدهاند، از مهمترین دغدغههای مدیریت استان است.
آرش زرهتن لهونی همچنین خواستار تامین اعتبار برای پروژههای کلان استان، رسیدگی به راهها و زیرساختها، تکمیل پایاب سدها و توجه ویژه به منابع آبی شد.
وی همچنین با اشاره به حادثه آتشسوزی آبیدر در سال گذشته، خواستار رفع مشکلات اداری مربوط به اطلاق عنوان «فداکاران خدمت» برای سه نفر از جانباختگان این حادثه شد که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قول پیگیری این موضوع را داد.
توسعه مناطق محروم و روستاهای کردستان
عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای مرزی کردستان، بر توسعه مناطق محروم و روستاهای استان تاکید کرد.
وی گفت: در سال جاری اعتبارات مناسبی برای حوزه محرومیتزدایی پیشبینی شده و کردستان نیز از این ظرفیتها بهرهمند خواهد شد.
در ادامه این نشست، معاونان استاندار کردستان و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گزارشی از ظرفیتها و چالشهای موجود ارائه کردند.
پیش از برگزاری این جلسه نیز چند پروژه عمرانی، گردشگری و فرهنگی استان از جمله تالار نیمهتمام فرهنگ سنندج مورد بازدید مسئولان قرار گرفت.
