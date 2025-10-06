به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زرهتن لهونی، در آستانه فصل تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با سید حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار کردستان در این نشست با اشاره به ضرورت نگاه ویژه به استان در فصل تدوین لایحه بودجه، خواستار افزایش سهم اعتبارات استان کردستان و تخصیص منابع مالی بیشتر برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای استان شد.
زرهتن لهونی در ادامه با بیان اهمیت اجرای پروژههای زیربنایی و اثرگذار، خواستار افزایش بودجه طرحهای مهم استان از جمله تأمین آب شرب شهرهای بانه و قروه، تکمیل تالار مرکزی شهر سنندج، تأمین تجهیزات بیمارستانی مراکز درمانی استان و اجرای پروژه کریدور شمالغرب به جنوبغرب کشور شد که با موافقت و دستور دکتر پورمحمدی همراه شد.
استاندار کردستان همچنین از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دعوت کرد تا به همراه معاونانش، پس از سفر رئیسجمهور به کردستان، به این استان سفر کند و در تدوین برنامه کوتاه مدت توسعه زیرساختی کردستان در حوزههای کشاورزی، حملونقل، آب و منابع طبیعی، فرهنگ و هنر و گردشگری مشارکت نماید. این پیشنهاد نیز با استقبال و موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روبهرو شد.
زره تن لهونی همچنین با اشاره به تشکیل شورای توسعه استان کردستان به ریاست عارف، معاون اول رئیسجمهور، در تهران، خواستار تقویت این شورا در سطح استان و حضور فعال مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسات آن شد. این پیشنهاد نیز با استقبال و همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مواجه گردید.
با توجه به دعوت استاندار کردستان از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای سفر به استان و پاسخ مثبت وی به این دعوت، پیشبینی میشود که پورمحمدی پس از سفر رئیسجمهور به کردستان، به سنندج سفر کند.
در این دیدار که ممبینی، جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، عدل، مشاور عالی و همچنین اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان حضور داشتند، راهکارهای تأمین، افزایش و بهینهسازی اعتبارات استان در بودجه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
