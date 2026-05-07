  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

سفر دو معاون رئیس‌جمهور به کردستان برای بررسی طرح‌های عمرانی

سفر دو معاون رئیس‌جمهور به کردستان برای بررسی طرح‌های عمرانی

سنندج- دو معاون رئیس‌جمهور در سفری یک‌روزه به استان کردستان، ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، آخرین وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام و موانع توسعه‌ای استان را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، ظهر پنجشنبه در سفری یک‌روزه به استان کردستان از چندین طرح سرمایه‌گذاری، پروژه اقتصادی، عمرانی و طرح‌های نیمه‌تمام بازدید کردند.

برگزاری نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه‌ای کردستان از دیگر برنامه‌های این سفر بود که در آن، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و سرمایه‌گذاری، روند اجرای طرح‌ها، شرایط استان در دوران جنگ و همچنین اولویت‌بندی پروژه‌های شاخص مورد بررسی قرار گرفت.

سفر دو معاون رئیس‌جمهور به کردستان برای بررسی طرح‌های عمرانی

تسریع در روند تکمیل پروژه‌های زیرساختی، تقویت سرمایه‌گذاری و بررسی موانع توسعه‌ای استان از مهم‌ترین اهداف این سفر عنوان شده است.

بازدید از چند طرح سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای از جمله تالار نیمه‌تمام فرهنگ سنندج نیز بخش دیگری از برنامه‌های سفر دو معاون رئیس‌جمهور به کردستان بود.

کد مطلب 6822951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها