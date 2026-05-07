به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، ظهر پنجشنبه در سفری یکروزه به استان کردستان از چندین طرح سرمایهگذاری، پروژه اقتصادی، عمرانی و طرحهای نیمهتمام بازدید کردند.
برگزاری نشست تخصصی بررسی ظرفیتها و فرصتهای توسعهای کردستان از دیگر برنامههای این سفر بود که در آن، وضعیت پروژههای نیمهتمام عمرانی و سرمایهگذاری، روند اجرای طرحها، شرایط استان در دوران جنگ و همچنین اولویتبندی پروژههای شاخص مورد بررسی قرار گرفت.
تسریع در روند تکمیل پروژههای زیرساختی، تقویت سرمایهگذاری و بررسی موانع توسعهای استان از مهمترین اهداف این سفر عنوان شده است.
بازدید از چند طرح سرمایهگذاری و توسعهای از جمله تالار نیمهتمام فرهنگ سنندج نیز بخش دیگری از برنامههای سفر دو معاون رئیسجمهور به کردستان بود.
