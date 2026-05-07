شناسایی و توقیف خودروی قاچاق ۴۰ میلیاردی در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان پلیس اظهار داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو حامل یک دستگاه سواری هیوندا مشکوک شده و دستور توقف دادند.



وی افزود: ماموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بررسی های فنی و استعلام صورت گرفته مشخص شد که پلاک نصب شده بر خودرو سواری و دیگر ارکان آن متعلق به یک‌دستگاه خودرو دیگر است و این خودرو فاقد مدارک و بصورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده است.



سرهنگ تیمور دولتیاری با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، ارزش خودرو قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد.



این مقام انتظامی استان اظهار داشت: پلیس در راستای تامین امنیت مردم و فراهم کردن شرایط سالم اقتصادی در کشور، مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

