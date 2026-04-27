  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

لندکروز ۱۵۰ میلیاردی قاچاق در ایست و بازرسی شناسایی و توقیف شد

بندرعباس- جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک دستگاه خودرو لندکروز قاچاق در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید جغازردی شهرستان میناب در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل محور و خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو تویوتا لندکروز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف که در بررسی های فنی صورت گرفته مشخص شده این خودرو فاقد مدارک بوده و به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور شده است.

این مقام انتظامی استان ارزش خودروی قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6812538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها