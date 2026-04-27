لندکروز ۱۵۰ میلیاردی قاچاق در ایست و بازرسی شناسایی و توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید جغازردی شهرستان میناب در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل محور و خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو تویوتا لندکروز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف که در بررسی های فنی صورت گرفته مشخص شده این خودرو فاقد مدارک بوده و به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور شده است.

این مقام انتظامی استان ارزش خودروی قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.