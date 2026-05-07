به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در بازدید از پروژه راست‌گرد پل «صفوی»، اظهار داشت: با تأکیدات ویژه استاندار مرحله لوله‌گذاری و انتقال آب در این محدوده به اتمام رسیده و اکنون فضایی که باید به معبر تبدیل شود، از آب تخلیه و آماده عملیات زیرسازی است.

وی افزود: در حال حاضر، بخشی از منطقه که قبلاً حوضچه بوده، زیرسازی و بتن‌ریزی آن در دست اجرا است و به‌محض تکمیل، قابل‌بهره‌برداری خواهد بود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: همچنین عملیات اجرای دیواره امتداد پل در حال اجرا است که پس از آن، نوبت به اجرای رمپ و زیرسازی و آسفالت این مسیر می‌رسد.

مجیدی با اشاره به جایگاه این پروژه در طرح جامع توسعه گردشگری، تصریح کرد: این بخش از اقدامات، ذیل طرح بزرگ ساماندهی اطراف قلعه تاریخی فلک‌الافلاک تعریف شده که با پیگیری‌های ویژه استاندار و هماهنگی تنگاتنگ با وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: براین‌اساس، مشاور ذی‌صلاح از سوی میراث‌فرهنگی برای این پروژه منصوب شده و طرحی ایده‌آل، همراه با معماری و طراحی شهری فاخر برای پیرامون قلعه تدوین شده که در چند جبهه در حال اجرا است. همان‌گونه که هم‌اکنون در ضلع جنوب غربی، عملیات دیوارکشی توسط خود میراث‌فرهنگی انجام می‌شود، در ضلع شمال غربی نیز سازمان همیاری مشغول اجرای پروژه است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: با هماهنگی جبهه‌های مختلف، ان‌شاءالله فرایند بازسازی اطراف قلعه تاریخی فلک‌الافلاک و پروژه‌های مرتبط هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد تا این فضای ارزشمند به یک قطب گردشگری و میراث‌فرهنگی شاخص تبدیل و تقدیم مردم شریف و فهیم خرم‌آباد شود.