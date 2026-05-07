مرادی: مردم کردستان در روزهای جنگ خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب، دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: مردم کردستان همچون همیشه در صحنه دفاع از کشور، امنیت و تمامیت ارضی حضور مؤثر و افتخارآفرینی داشتند و در روزهای سخت اخیر در ایام جنگ رمضان نیز با حضور شبانهروزی در میدان، پشتیبان نیروهای نظامی و انتظامی بودند.
وی با اشاره به روحیه ایثار و همراهی مردم استان کردستان افزود: مردم این خطه در سختترین شرایط نیز پای کشور ایستادهاند و این حضور، نشانه غیرت، عزت و وفاداری مردم کردستان به ایران اسلامی است.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی همچنین با تبریک هفته معلم و گرامیداشت یاد شهدای فرهنگی و دانشآموز، بیان کرد: معلمان و دانشگاهیان نقش مهمی در ارتقای آگاهی جامعه و تربیت نسل آینده دارند و باید قدردان زحمات این قشر اثرگذار باشیم.
مرادی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر در جنگ رمضان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قربانی زیادهخواهی آمریکا و همپیمانانش شد، اما ملت ایران ثابت کرد در برابر فشار، تهدید و تجاوز تسلیم نخواهد شد.
وی ادامه داد: ما هیچگاه آغازگر جنگ نبودیم، اما اگر عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گیرد، ملت ایران آماده دفاع تا پای جان خواهد بود.
مجلس در کنار دولت و نیروهای مسلح ایستاد
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مجلس در جریان جنگ رمضان و تحولات پس از آن، گفت: مجلس شورای اسلامی جزو نخستین نهادهایی بود که بیانیه حمایت و بیعت با رهبر معظم انقلاب را صادر کرد و در تمام این مدت نیز در کنار دولت و نیروهای مسلح قرار داشت.
مرادی افزود: پس از مطرح شدن موضوع آتشبس و تحرکات دشمن در حوزه تنگه هرمز، مجلس به سرعت طرح مدیریت تنگه هرمز را آماده کرد تا دولت بتواند با پشتوانه قانونی و حقوقی لازم، اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی هیچگاه به دنبال بستن تنگه هرمز نبوده، اما اعمال حاکمیت در آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی کشور نیازمند پشتوانه قانونی بود که مجلس این مسئولیت را انجام داد.
مرادی با اشاره به فعالیت کمیسیونهای تخصصی مجلس گفت: کمیسیونهای مختلف مجلس در این مدت به صورت مستمر جلسات خود را برگزار کردند و از مناطق آسیبدیده، صنایع هدف قرار گرفته شده، تأسیسات اقتصادی و مناطق جنوبی کشور بازدید داشتند.
وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز جلساتی را با محوریت ساماندهی وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیبپذیر برگزار کرده و پیگیری مطالبات مردم در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور امروز درگیر جنگ ترکیبی است، عنوان کرد: دشمن علاوه بر فشار نظامی، از ابزار رسانه، شایعهسازی و عملیات روانی برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان استفاده میکند، اما ملت ایران با وحدت و همبستگی این توطئهها را خنثی کرده است.
وی اظهار کرد: دشمن تصور میکرد ایران نیز مانند برخی کشورها با چند اقدام محدود دچار بحران داخلی خواهد شد، اما حضور مردم در صحنه نشان داد هیچ شکافی میان ملت و نظام وجود ندارد.
عبور از شرایط فعلی نیازمند همدلی و مدیریت جهادی است
مرادی در ادامه سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی موجود، تصریح کرد: مردم امروز تحت فشار تورم و مشکلات اقتصادی قرار دارند و مسئولان باید با حضور میدانی، نظارت بیشتر و مدیریت جهادی برای کاهش مشکلات مردم تلاش کنند.
وی افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و فشارهای خارجی است، اما بخشی دیگر نیز به ضعف نظارت، احتکار و سوءاستفاده برخی افراد بازمیگردد که باید با آن برخورد جدی شود.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی سه ضلع اصلی عبور از شرایط فعلی را «همدلی ملی»، «مدیریت جهادی» و «نظارت مردمی» دانست و گفت: مردم ایران همواره در شرایط سخت اختلافات را کنار گذاشته و برای حفظ کشور متحد شدهاند و امروز نیز این وحدت مهمترین سرمایه کشور است.
مرادی ادامه داد: مدیریت جهادی به معنای حضور میدانی مدیران، پیگیری شبانهروزی مشکلات مردم و تلاش واقعی برای حل مسائل کشور است و مجلس نیز در حوزه نظارتی این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی با تأکید بر نقش مردم در نظارت اجتماعی بیان کرد: مردم باید در برابر کمکاری، ترک فعل و سوءمدیریت حساس باشند و اجازه ندهند خون شهدا و زحمات ملت ایران تحت تأثیر بیتوجهی برخی افراد قرار گیرد.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع انرژی هستهای گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای در حوزههای پزشکی، دارویی و صنعتی است و نباید از روند جهانی فناوریهای نوین عقب بماند.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی کشورهای همسایه انتقاد کرد و افزود: انتظار میرفت کشورهای مسلمان منطقه حداقل بیطرفی خود را حفظ کنند و اجازه استفاده از خاک، آب و فضای هوایی خود علیه ملت ایران را ندهند.
وی تأکید کرد: همراهی برخی کشورها با دشمنان ایران، آنها را از موضع بیطرفی خارج میکند و این موضوع قطعاً مورد توجه نیروهای مسلح و مسئولان کشور خواهد بود.
مرادی در پایان با اشاره به موضوع مذاکره و آتشبس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران اهل جنگطلبی نیست، اما اگر جنگی تحمیل شود با قدرت از کشور دفاع خواهد کرد و هرگونه مذاکره نیز باید عزتمندانه، در چارچوب منافع ملی و با حفظ اقتدار کشور انجام شود.
