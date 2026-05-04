به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شاهدان عینی اعلام کردند که درگیری های خشونت باری میان عناصر امنیت داخلی رژیم جولانی و افراد مسلح در حومه غربی سویدا به وقوع پیوسته است.

در این درگیری ها از سلاح های سنگین و خمپاره نیز استفاده شده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد عناصر رژیم جولانی و افراد مسلح مذکور در محورهای ولغا، المنصوره و روستاهای اطراف آن در نزدیکی سویدا با یکدیگر درگیر شدند.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد و روی کار آمدن رژیم جولانی درگیری های نظامی در مناطق مختلف سوریه همچنان ادامه داشته است.