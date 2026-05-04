  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۲

وقوع درگیری‌های مسلحانه سنگین در سوریه

وقوع درگیری‌های مسلحانه سنگین در سوریه

گزارش های رسانه ای حاکی از وقوع درگیری های مسلحانه سنگین در حومه سویدای سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شاهدان عینی اعلام کردند که درگیری های خشونت باری میان عناصر امنیت داخلی رژیم جولانی و افراد مسلح در حومه غربی سویدا به وقوع پیوسته است.

در این درگیری ها از سلاح های سنگین و خمپاره نیز استفاده شده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد عناصر رژیم جولانی و افراد مسلح مذکور در محورهای ولغا، المنصوره و روستاهای اطراف آن در نزدیکی سویدا با یکدیگر درگیر شدند.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد و روی کار آمدن رژیم جولانی درگیری های نظامی در مناطق مختلف سوریه همچنان ادامه داشته است.

کد مطلب 6819366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها