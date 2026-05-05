سایه داعش بر سوریه؛ شعارهای تشکیلات تروریستی در حومه الحسکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دیده شدن شعارهای تشکیلات تروریستی داعش در ورودی شهر الشدادی واقع در حومه الحسکه نگرانی شهروندان سوری را نسبت به بازگشت این تروریست ها برانگیخته است.

این شعارها نظیر به «ولایت الشدادی خوش آمدید» و یا «دولت اسلامی پابرجا است» پیشتر توسط عناصر داعش حین اشغال بخش های گسترده ای از سوریه استفاده می شد.

دیده شدن شعارهای تروریست های داعشی در این شهر آن هم بعد از عقب نشینی نیروهای کرد سوریه دموکرات و ورود عناصر وابسته به رژیم جولانی سؤالات زیادی را در خصوص دست های پشت پرده مطرح کرده است.

طی ماه های گذشته نیز شعارهای مشابهی در اطراف عین العرب هم زمان با عقب نشینی گروه های مسلح از روستاهای این منطقه مشاهده شده بود.