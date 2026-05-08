سلامت مردم نباید قربانی ادعاهای کاذب شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین نظری افزود: سلامت مردم حوزه‌ای نیست که بتوان آن را قربانی تبلیغات غیرعلمی، ادعاهای کاذب و فعالیت‌های فاقد نظارت کرد و هرگونه عرضه یا تبلیغ فرآورده‌های درمانی بدون اخذ مجوزهای قانونی باید با جدیت مورد برخورد قرار گیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر بخشی از فضای مجازی به بستری برای تبلیغ محصولات درمانی با ادعاهای غیرمستند تبدیل شده است محصولاتی که گاه بدون پشتوانه علمی و تأییدیه‌های لازم، برای طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها نسخه‌پیچی می‌کنند و این مسئله می‌تواند سلامت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مردم باید توجه داشته باشند که فرآورده‌های مرتبط با سلامت، دارو و مکمل‌ها صرفاً باید از مسیرهای قانونی، دارای مجوز و تحت نظارت نهادهای مسئول تهیه شوند و اعتماد به تبلیغات هیجانی و غیرکارشناسی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

نظری با تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر بسترهای تبلیغاتی، گفت: دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای نظارتی باید با هماهنگی بیشتر، نسبت به شناسایی و برخورد با عوامل تولید، توزیع و تبلیغ محصولات فاقد مجوز اقدام کنند.

وی تصریح کرد: استفاده ابزاری از مفاهیم پزشکی، درمانی یا حتی طب ایرانی و مکمل برای فروش محصولات تأییدنشده، علاوه بر تهدید سلامت عمومی، موجب خدشه به اعتماد عمومی نسبت به حوزه درمان و خدمات سلامت می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: کمیسیون بهداشت مجلس نیز موضوع مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور فاقد مجوز را با حساسیت دنبال می‌کند و حمایت از اقدامات قانونی برای صیانت از سلامت مردم را ضروری می‌داند.