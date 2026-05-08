به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با اشاره به ویژگی های بنده صالح اظهار کرد: انس و الفت با قرآن، اهل نماز و خضوع بودن، ایمان راسخ به مبدأ و معاد، دغدغهمند و مسئولیتپذیر و پیشقدم در کارهای خیر بودن از ویژگیهای این افراد است.
وی با اشاره به روز «دَحوُ الاَرض»خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین امام علی (ع) در حدیثی نورانی میفرمایند: «نخستین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد، در روز بیست و پنجم ذی القعده بود. کسی که در این روز روزه بگیرد و شبش را به عبادت بایستد، عبادت صد سال را که روزش را روزه و شبش را عبادت کرده است، خواهد داشت.»
امام جمعه دشتستان با اشاره به آغاز هفته ملی جمعیت تصریح کرد: فرزند، موهبت و امانتی الهی و مایه نشاط، برکت و استحکام بنیان خانواده است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه مدتی است که به دلایل مختلف فرهنگی و اقتصادی، سایه ترس از تأمین معیشت بر سنت حسنه فرزندآوری سنگینی میکند. اما خداوند متعال در قرآن کریم صراحتاً وعده داده است که روزیرسانِ بندگان است.
مصلح تاکید کرد: مسئله جوانی جمعیت امروز یک دغدغه ملی و یکی از تأکیدات مکرر رهبر شهید و مقام معظم رهبری است. کشوری که جمعیت آن رو به پیری برود، نه تنها در عرصه اقتصاد و تولید زمینگیر میشود، بلکه در عرصههای علمی، امنیتی و فرهنگی نیز پویایی و اقتدار خود را از دست میدهد.
وی با بیان اینکه جوانان، موتور محرک و پیشران این کشور و انقلابند تصریح کرد: تحدید نسل و پیری جمعیت، تهدیدی خاموش اما بسیار خطرناک برای آینده ایران اسلامی است.
هوشیاری کمنظیر نیروهای مسلح
امام جمعه دشتستان خاطرنشان کرد: امیدواریم مسئولان نیز با تسهیل امر ازدواج و رفع موانع اقتصادی، به وظایف قانونی و شرعی خود در قبال قانون جوانی جمعیت با قدرت و سرعت بیشتری عمل کنند.
وی با اشاره به عقب نشینی ترامپ از پروژه آزادی تنگه هرمز تاکید کرد: یکی از مسائل مهم و غرورآفرینی که امروز باید در تحلیل رویدادهای منطقه به آن اشاره کنیم، اقتدار و هوشیاری کمنظیر نیروهای مسلح ما در خنثیسازی توطئههای دشمن در خلیج فارس و تنگه هرمز است.
مصلح ادامه داد: نکته راهبردی در این ماجرا، برخورد قاطع با توطئهگران منطقهای است. جمهوری اسلامی ایران در حالت عادی برنامهای برای تنبیه امارات نداشت، اما زمانی که این کشور تصمیم گرفت در این نقشه شوم و ناموفق با آمریکاییها همدستی کند، مجازات و دریافت پاسخ این خیانت اجتنابناپذیر بود؛ به همین دلیل تأسیسات فجیره و ابوظبی زیر آتش قرار گرفتند.
وی افزود: این اقدام قاطع نه تنها توطئه آمریکا را در نطفه خفه کرد، بلکه به لحاظ ژئوپلیتیک نیز بندر فجیره را که پیش از این به دلیل خطوط لوله زمینی نفت تلاش میکرد خود را به عنوان رقیب تنگه هرمز مطرح کند، به شدت تضعیف کرد.
امام جمعه دشتستان گفت: این دستاورد بزرگ، نشان دهنده آن است که هرگاه میدان و اقتدار نظامی در اوج آمادگی باشد، هیچ قدرتی توان تعرض به منافع ملی ما را نخواهد داشت.
وی ضمن تقدیر از دولتمردان خدوم و چه نیروهای جان بر کف مسلح که در ایام سخت و بحرانیِ دفاع و رویارویی، با تمام توان پای کار ایستادند، از تلاشهای دولت برای مدیریت نسبی قیمتها قدردانی کرد.
لزوم مقابله با اخلال گران اقتصادی
مصلح اظهار کرد: افزایش قیمتها به یک پدیده جهانی تبدیل شده و طبعاً اقتصاد کشور ما نیز از این تلاطمات مستثنی نیست و تأثیرپذیری از آن، تا حدودی گریزناپذیر است اما این مسئله نباید توجیهگر رها شدن بازار باشد؛ بلکه دقیقاً در همین نقطه است که نیازمند تدابیر هوشمندانه و اقدام عاجلِ قوای محترم، اعم از دولت و قوه قضائیه هستیم.
وی اضافه کرد: از دولت، با زبان دلسوزی و خیرخواهی انتظار داریم که نظارت بر قیمتها و مدیریت بازار را با جدیت بیشتری دنبال کند. در شرایطی که فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد میشود، حمایتهای جبرانی ضروری است.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: وعده داده شده بود که مبالغ کالابرگها و یارانه ها در طرح هدفمندی و مدیریت ارز ترجیحی، متناسب با افزایش قیمتها ارتقا یابد و ثابت نماند؛ اکنون دقیقاً همان زمانی است که باید این وعدهها عملی شود تا فشار از دوش طبقات پایین جامعه برداشته شود.
وی افزود: از قوه قضائیه نیز تقاضا داریم که نظارتها را تشدید کرده و با زالوصفتانی که در این شرایط سخت با احتکار کالاهای اساسی به جان و مال مردم میافتند، بدون هیچ مماشاتی برخورد کند و آنان را به اشد مجازات برساند. امنیت روانی و اقتصادی مردم، خط قرمز است.
مردم همراهی کنند
مصلح بیان کرد: حل این مشکلات بزرگ، تنها با بخشنامه و اقدامات دولتی امکانپذیر نیست و دولت به تنهایی و بدون کمک و همراهی شما مردم، توان عبور از همه این بحرانها را نخواهد داشت و مسئولیت اجتماعی ما ایجاب میکند که دستگیر یکدیگر باشیم.
وی تاکید کرد: آن همدلی، مواسات و برادریِ زیبایی که در ایام سخت و روزهای جنگ و بحران از شما ملت بزرگ دیدیم، امروز هم در میدان اقتصاد و حمایت از همسایگان و نیازمندان آبرومند باید ادامه یابد.
