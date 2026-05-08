به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۲۳ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

میز سینمای ایران این قسمت از برنامه به فیلم «آنتیک» اختصاص دارد که با حضور رامتین شهبازی و رضا فرخی برگزار می‌شود.

همچنین حسین نمازی و علی بحرینی در پرونده ویژه این قسمت نیز با موضوع «ایران» صحبت می‌کنند.

جواد طوسی و جواد فراهانی نیز در میز سینمای جهان این قسمت به نقد و بررسی فیلم «A Father's Miracle» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شب‌ها ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.