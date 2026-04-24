به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۴ اردیبهشت از ساعت ۲۳ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

میز سینمای ایران این قسمت از برنامه به فیلم «بهشت تبهکاران» اختصاص دارد که با حضور رامتین شهبازی و رضا صدیق برگزار می‌شود.

همچنین گفتگوی ویژه این قسمت با حضور مسعود جعفری جوزانی کارگردان فیلم «بهشت تبهکاران» برگزار می‌شود.

روح الله سهرابی و آرمان درویش نیز در پرونده ویژه این قسمت نیز با موضوع «ایران» صحبت می‌کنند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شب‌ها ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.