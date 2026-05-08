به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجیدرضا حسنزاده پیش از خطبههای نماز جمعه سنندج با اشاره به نقش مردم ایران در عبور از بحرانها و توطئههای مختلف، اظهار کرد: ملت ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره نشان دادهاند که با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت، میتوانند در برابر بزرگترین قدرتهای دنیا ایستادگی کنند.
وی افزود: آمریکا از لحاظ تجهیزات نظامی، امکانات و قدرت رسانهای خود را ابرقدرت جهان میداند اما قدرت واقعی متعلق به خداوند و ملتهایی است که با ایمان و اراده در میدان حضور پیدا میکنند.
فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم با حضور آگاهانه و ایستادگی مثالزدنی، دنیا را مبهوت خود کردند و امروز نیز بیش از ۷۰ شب است که در حمایت از نظام اسلامی، انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب در صحنه حضور دارند.
وی تصریح کرد: این حضور گسترده مردمی نشان میدهد ملت ایران در بزنگاههای حساس تاریخی همواره پای آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی ایستادهاند.
انقلاب اسلامی معادلات جهان را تغییر داد
سردار حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در تحولات منطقه و جهان، عنوان کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به یکی از مهمترین محورهای توجهات جهانی تبدیل شد زیرا امام خمینی(ره) اسلام را از عرصه نظریه و تئوری به عرصه حاکمیت و مدیریت جامعه وارد کرد.
وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در حقیقت معادلات سیاسی منطقه و جهان را دگرگون کرد و موجودیت رژیم صهیونیستی را با چالش جدی مواجه ساخت.
فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب تلاش کردند این حرکت مردمی و الهی را متوقف کنند اما ملت ایران اجازه ندادند توطئههای آنان به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: جنگ تحمیلی هشت ساله یکی از مهمترین طراحیهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی بود اما مردم با ایثار، مقاومت و حضور در میدان، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی به دست دشمن بیفتد.
ایستادگی ملت ایران برگرفته از ایمان و اعتقاد است
سردار حسنزاده با تاکید بر اینکه رمز موفقیت ملت ایران در ایمان و وحدت نهفته است، گفت: آنچه ملت ایران را در برابر فشارها، تحریمها و جنگهای ترکیبی مقاوم کرده، باور دینی، اعتماد به خداوند و تبعیت از رهبری است.
وی اضافه کرد: امروز بسیاری از ملتهای دنیا با مشاهده ایستادگی مردم ایران، جمهوری اسلامی را به عنوان الگوی مقاومت و استقلال میشناسند و این مسئله نشاندهنده عظمت ملت ایران است.
فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمنان تصور میکردند با فشار اقتصادی، جنگ رسانهای و تهدید نظامی میتوانند مردم را از انقلاب جدا کنند اما حضور مستمر مردم در صحنه، تمام محاسبات آنان را برهم زده است.
خدمات سپاه در عرصه محرومیتزدایی ادامه دارد
سردار حسنزاده در ادامه سخنان خود به فعالیتهای سپاه در حوزه خدمترسانی اشاره کرد و گفت: یکی از مأموریتها و افتخارات مهم سپاه پاسداران، حضور در عرصه محرومیتزدایی و کمک به مردم در مناطق مختلف کشور است.
وی افزود: سپاه در سالهای گذشته در حوزههای مختلف عمرانی، ساخت زیرساختها، خدماترسانی و اجرای پروژههای محرومیتزدایی اقدامات گستردهای انجام داده است.
فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اجرای طرحهای آبرسانی در کردستان، بیان کرد: در حوزه جهاد آبرسانی به روستاها اقدامات مؤثر و ارزشمندی در استان کردستان انجام شده و این خدمات با قوت ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: خدمت به مردم، رفع مشکلات مناطق محروم و تلاش برای آبادانی کشور از مهمترین رویکردهای بسیج سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
