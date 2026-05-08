تنگه هرمز نماد اراده ملی ایرانیان در مقابل دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثق ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: در دو ماه گذشته، با وجود چالشها و خسارات، دستاوردهای راهبردی بزرگی برای کشور حاصل شد که ریشه در حضور و مقاومت مردم دارد و باید از این موفقیتها صیانت کنیم.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از این دستاوردها برای رفع مشکلات داخلی گفت: کشور با مسائل اقتصادی، فرهنگی و معضلات اجتماعی روبرو است و اکنون فرصت آن است که از اقتدار به دست آمده برای حل این چالشها بهرهبرداری شود.
امام جمعه همدان یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر را پیروزی ایران اسلامی در اندیشههای جهانی دانست و بیان کرد: امروز شاهد اظهارنظرهای خیرهکننده از سوی بزرگان جهان، حتی دشمنان، هستیم. به عنوان مثال، صدراعظم آلمان اذعان میکند که سران جمهوری اسلامی در حال تحقیر آمریکا هستند و رئیسجمهور روسیه نیز میگوید با حضور ایران، روسیه و چین، دیگر کسی نمیتواند از رهبری یکجانبه جهان سخن بگوید.
وی با بیان اینکه صحبت امروز در عرصه جهانی تحقیر رژیم صهیوینستی و آمریکا است، افزود: در گذشته، برخی کشورها مانند ترکیه و دبی برای ما به یک آرزو تبدیل شده بود و نوعی خودتحقیری وجود داشت، اما امروز نام ایران در کنار قدرتهای جهانی مطرح میشود. این نشان میدهد که جمهوری اسلامی توانسته فاتح افکار روشنفکران دنیا باشد.
آیت الله شعبانی موثق با اشاره به اقتدار ایران در عرصههای راهبردی گفت: امروز کار به جایی رسیده است که رئیسجمهور سابق آمریکا از شورای امنیت خواهش میکند که به ایران بگوید تنگه هرمز را باز کند. این نشان میدهد که اگر آمریکا توانایی این کار را داشت، به شورای امنیت متوسل نمیشد؛تنگه هرمز امروز نماد اراده ملی ایرانیان در مقابل دشمنان است و مسئولان باید از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ایران در آستانه ورود به یک «تمدن نوین بزرگ» قرار دارد، از مسئولان خواست تا با تمام توان در کنار مردم برای به سرانجام رساندن این مسیر تلاش کنند و تاکید کرد: مسئولان باید از این دستاوردها برای ایجاد حل مشکلات و اصلاحات جدی استفاده کنند. لازم است شبها در تجمعات مردمی حضور یابند و با برپایی میز خدمت، مستقیماً در کنار مردم باشند.
خطیب جمعه همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع افزایش حقوقها اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها اقدام مهمی است، اما نباید از کادر اداری غفلت شود. بیتوجهی به وضعیت معیشتی این بخش از کارکنان صحیح نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح و بیاعتمادی به دشمن، بیان کرد: عصبانیت دشمن از حضور مردم در خیابانها است، زیرا همین حضور مانع از جنگ نظامی شده و دستاوردهای بزرگی را برای کشور به ارمغان آورده است.
