غلامی: مسئله جوانی جمعیت جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: تعلل در موضوع مهم فرزندآوری خیانت محسوب می‌شود.

امام جمعه شیروان گفت: گره‌های موجود در زمینه ازدواج و فرزندآوری باید سریعتر باز شود.

غلامی افزود: معلمان موثرترین حلقه در نبرد فرهنگی هستند و باید بر اساس بینش و هویت، بهترین شاگردان را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند.

وی ادامه داد: طبق سخنان اخیر مقام معظم رهبری، در بعد اقتصادی نیز باید با همت جهادی بر مبنای شعار سال که دستورات رهبر شهید آن را ابلاغ کرده، حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام غلامی بیان کرد: بر اساس پیام اخیر مقام معظم رهبری، ایران در بعد نظامی پیروز جنگ اخیر شده و اقتدار ما در تنگه هرمز نشانگر این موضوع است.

امام جمعه شیروان تصریح کرد: مذاکرات با دشمن باید در نقطه قوت باشد به گونه‌ای که با امتیاز دادن، امتیازات لازم گرفته شود.