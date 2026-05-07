راجی: شکست آمریکا در جنگ رمضان قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام سیدمحمد حسین راجی پنجشنبه شب در جمع مردم شیروان که در مصلی امام خامنهای برگزار شد، اظهار کرد: ملت شریف ایران پس از شهادت رهبر انقلاب با حضور حماسی خود در خیابانها دشمن را ناامید کردند.
مدیر اندیشکده راهبردی سعدا گفت: نصرت الهی شامل حال مردم ایران، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی شده است، به طوری که موشکهای ایرانی با عبور از لایههای مختلف تجهیزات دشمن را نابود میکند.
حجتالاسلام راجی افزود: شکست آمریکا در جنگ رمضان قطعی است و امروز امید دشمن به جنگ رسانهای و شناختی است تا خود را پیروز جلوه دهند.
حجتالاسلام راجی بیان کرد: آمریکا پس از اعلام آتشبس و حمله اسرائیل به لبنان، سعی کرد اسرائیل را خطاکار جلوه داده و خود را مبرا کند تا تنگه هرمز توسط ایران باز شود.
وی ادامه داد: آمریکا غافل از این بود که ایران گول دشمن را نخورده و مقتدرانه تنگه هرمز را در اختیار دارد.
راجی خاطرنشان کرد: با جدی گرفتن جهاد تبیین، چهره خبیث پهلوی را برای جوانان آشکار کنیم.
