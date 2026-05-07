۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

راجی: شکست آمریکا در جنگ رمضان قطعی است

شیروان- مدیر اندیشکده راهبردی سعدا گفت: شکست آمریکا در جنگ رمضان قطعی است و امروز امید دشمن به جنگ رسانه‌ای و شناختی است تا خود را پیروز جلوه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سیدمحمد حسین راجی پنج‌شنبه شب در جمع مردم شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: ملت شریف ایران پس از شهادت رهبر انقلاب با حضور حماسی خود در خیابان‌ها دشمن را ناامید کردند.

مدیر اندیشکده راهبردی سعدا گفت: نصرت الهی شامل حال مردم ایران، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی شده است، به طوری که موشک‌های ایرانی با عبور از لایه‌های مختلف تجهیزات دشمن را نابود می‌کند.

حجت‌الاسلام راجی افزود: شکست آمریکا در جنگ رمضان قطعی است و امروز امید دشمن به جنگ رسانه‌ای و شناختی است تا خود را پیروز جلوه دهند.

حجت‌الاسلام راجی بیان کرد: آمریکا پس از اعلام آتش‌بس و حمله اسرائیل به لبنان، سعی کرد اسرائیل را خطاکار جلوه داده و خود را مبرا کند تا تنگه هرمز توسط ایران باز شود.

وی ادامه داد: آمریکا غافل از این بود که ایران گول دشمن را نخورده و مقتدرانه تنگه هرمز را در اختیار دارد.

راجی خاطرنشان کرد: با جدی گرفتن جهاد تبیین، چهره خبیث پهلوی را برای جوانان آشکار کنیم.

