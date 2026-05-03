به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام رضا نوری ظهر یکشنبه در اجتماع بزرگ داوطلبان پشتیبانی جنگ که در مصلی امام خامنه ای شیروان برگزار شد، اظهار کرد: دشمن در ابعاد مختلفی از جمله؛ نظامی، مذاکرات، جنگ رسانهای، اقتصادی و ایجاد ناامنی در شهرها جنگ راه انداخت که قطعا پیروز این جنگ در بعد نظامی ایران اسلامی بود.
وی گفت: دستاوردهای نظامی زیادی در جنگ رمضان حاصل شد که میتوان به حمله به ۱۷ پایگاه آمریکا در منطقه، فرار آمریکاییها از پایگاهها به هتلهای قطر، عربستان و کویت، فرار ناو آمریکایی به فاصله هزار کیلومتری پس از اصابت موشک و آتشسوزی ناو دیگر آمریکا در دریای سرخ اشاره کرد.
حجتالاسلام نوری افزود: در نهایت آمریکا پس از ۴۰ روز استفاده از همه امکانات ناچار به پذیرش آتشبس یک طرفه شد.
وی بیان کرد: مردم شریف ایران با وجود همه مشکلات اقتصادی همچنان در میدان ماندهاند و وظیفه مسئولین اینست در معیشت آنان با نرخگزاری، کنترل گرانی و برخورد با مفسدان اقتصادی تدبیر کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسانشمالی تصریح کرد: خلیج فارس از آن ماست و آمریکا و بیگانگان جایی در منطقه ما ندارند.
