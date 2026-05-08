۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

کشف و ضبط ۳۴۳ کیسه آرد قاچاق در روستایی در دماوند

دماوند-نیروهای امنیتی در پی گزارش‌های مردمی، ۳۴۳ کیسه آرد قاچاق را در یکی از روستاهای شهرستان دماوند کشف و یک انبار را پلمپ کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای امنیتی ایران در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار آرد قاچاق در شرایط جنگی، ۳۴۳ کیسه آرد را در یکی از روستاهای شهرستان دماوند کشف و ضبط کردند.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند با صدور دستور قضایی، این محموله را برای رسیدگی در اختیار مسئولان مربوط قرار داد.

بر اساس این گزارش، در بررسی تکمیلی محل، شمار زیادی کیسه خالی آرد نیز کشف شد که به گفته مقام‌ها، برای جابه‌جایی و سودجویی از اختلاف قیمت آرد دولتی و آزاد در آنجا دپو شده بود.

با دستور مقام قضایی، از این انبار صورت‌جلسه تهیه و محل پلمپ شد. پرونده این کشف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

