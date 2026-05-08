به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه نماز جمعه این هفته شهرستان بهاباد، ضمن سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات و گناهان، با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شنونده عاقل، رعایت و مراقبت در پذیرش و تحلیل شنیده‌هاست، اظهار داشت: امروزه در فضای مجازی و رسانه‌ها، هدف اصلی بسیاری از مطالب، خالی کردن دل‌ها از امید و ناامید کردن جامعه نسبت به آینده است. ما باید نسبت به آنچه می‌شنویم، به‌ویژه در واکنش به اخبار و شبهات، هوشیار باشیم.

امام جمعه بهاباد با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به سمت جنگ رسانه‌ای و اقتصادی روی آورده است، افزود: هدف اصلی دشمن این است که اراده ملت ایران را بشکند و آن را در برابر خود سست کند؛ اما قدرت نظام اسلامی و نیروهای مسلح ما در برابر تحولات، نشان‌دهنده صلابت و اقتدار ایران است.

ابراهیمی بیان داشت: ما در دوران جنگ، سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم و امروز نیز در جنگ ترکیبی دشمن، با اتکا به ایمان و حضور مردم در صحنه‌ها مقاومت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: حضور مردم در تجمعات و اجتماعات، مصداق بارز ایستادگی و پایداری در برابر دشمن است. ما صحنه را خالی نخواهیم گذاشت و سست نخواهیم شد و در مقابل جبهه کفر و استکبار، با وفاداری به اسلام و انقلاب خواهیم ایستاد و تا پای جان از آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی دفاع خواهیم کرد.

امام جمعه بهاباد، هفته هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را که متشکل از نیروهای مؤمن، متعهد و بسیجی است و در کنار مردم، با مردم و برای مردم فعالیت می‌کند، به امدادگران، داوطلبان و جوانان هلال احمر تبریک گفت و افزود: همان‌طور که نیروهای امدادی ما (جمعیت هلال احمر) در شرایط سخت و حتی بمباران، در کنار مردم حاضر می‌شوند و به یاری آسیب‌دیدگان می‌شتابند، ما نیز در مقابل مشکلات و سختی‌ها، به‌ویژه در جنگ اقتصادی، با ایمان راسخ ایستادگی خواهیم کرد.

امام جمعه بهاباد با اشاره به نقش بی‌بدیل امدادگران در جبهه‌های نبرد، خاطرنشان ساخت: امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر در خطوط مقدم و در دل آتش و سختی، همواره آماده خدمت‌رسانی به مجروحان و آسیب‌دیدگان بودند. فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های آنان در انتقال مصدومان، ارائه خدمات درمانی اولیه و تسکین آلام رزمندگان، برگ زرین دیگری بر افتخارات این نهاد خدمت‌گزار افزود.

امام جمعه بهاباد همچنین بر کمک‌های ارزشمند امدادگران به خانواده‌ها و هموطنانی که در اثر جنگ تحمیلی دچار آسیب و خسارت شده بودند تأکید کرد و گفت: «جمعیت هلال احمر در دوران جنگ، نه‌تنها در جبهه‌های نبرد، بلکه در پشت جبهه نیز با ارائه خدمات حمایتی و امدادی، تسلی‌بخش دل‌های داغدار و یاری‌گر کسانی بود که خانمان خود را از دست داده بودند.»

حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: ساختار اقتصادی ما از گذشته دچار مشکلاتی بوده که امروز بیشتر نمایان شده است؛ اما اصل این جنگ با طراحی و تحریم‌های ظالمانه دشمن شکل گرفته است. او به‌دنبال آن است که با هدف شکستن اراده ملت ایران، در میانه جنگ، اراده این ملت را سست کند. رژیم مستکبر آمریکا باید بداند که ملت ایران هرگز از تمامیت ارضی خود دفاع دست نخواهد کشید. خلیج فارس متعلق به ملت ایران و ملت‌های منطقه است و جای دیگری برای شما نخواهد داشت. به تعبیر امام عزیزمان و رهبر معظم انقلاب، تنها جای نیروهای نظامی آمریکایی و ادوات و تجهیزات آنان در خلیج فارس، قعر آب‌های این خلیج است.

وی تأکید کرد: ملت ایران حسن همجواری خود را اثبات کرده است. ملت ایران با قدرت در برابر دشمنان ایستاده و دست دوستی خود را نه از سر ضعف، بلکه از موضع اقتدار به سوی ملت‌های منطقه دراز می‌کند. ما خواهان امنیت پایدار در منطقه هستیم و اطمینان داریم که جبهه مقاومت به یاری خداوند متعال پیروز خواهد شد.