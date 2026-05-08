کولیوند: امدادگران نماد امید و آرامش جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، در پیامیبه مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلالاحمر و آغاز هفته هلالاحمر، این مناسبت را یادآور «شکوه انسانیت، جلوههای ماندگار ایثار و تجلی عمیقترین مفاهیم نوعدوستی» توصیف کرد.
وی با تبریک این ایام به امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر، از تلاشهای شبانهروزی آنان در حوادث و بحرانها قدردانی و تأکید کرد: امدادگران هلالاحمر در سختترین شرایط و در دل حوادث تلخ و پیشبینیناپذیر، با روحیهای سرشار از مسئولیتپذیری و از خودگذشتگی، مأموریت خطیر امداد و نجات را به بهترین شکل ممکن انجام میدهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر، نقش نیروهای عملیاتی این نهاد را در ایجاد آرامش و امید در جامعه بیبدیل دانست و افزود: حضور مؤثر امدادگران در صحنههای امدادی، بحرانها و بلایا، سرمایهای معنوی و ماندگار برای جمعیت هلالاحمر به شمار میرود.
کولیوند همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جمعیت هلالاحمر، بهویژه چهار شهید این مجموعه در جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد: این شهیدان با رشادت و فداکاری، جان خود را در راه خدمت به مردم فدا کردند و برگ زرینی بر دفتر افتخارات هلالاحمر افزودند.
وی تأکید کرد: امروز جمعیت هلالاحمر به برکت ایمان، تلاش و ایثار امدادگران و داوطلبان و به پشتوانه جانفشانی شهدای والامقام، به نمادی از اعتماد، امید و آرامش در جامعه تبدیل شده است.
