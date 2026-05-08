  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

فرار یک میلیون صهیونیست به پناهگاه در پی موشک‌باران حزب الله+ فیلم

فرار یک میلیون صهیونیست به پناهگاه در پی موشک‌باران حزب الله+ فیلم

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از فرار یک میلیون شهرک‌نشین به پناهگاه در پی حملات گسترده موشکی حزب الله به بندر حیفا و منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی و زخمی شدن چند نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی حملات گسترده حزب الله حدود یک میلیون شهرک نشین در شمال فلسطین اشغالی به پناهگاه ها فرار کردند.

رادیوی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که خلیج حیفا، الجلیل غربی و الجلیل اعلی در شمال فلسطین اشغالی هدف سه موج حمله موشکی حزب الله قرار گرفته است.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که حزب‌الله ۲۰ موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد و آزیر خطر در نهاریا، کریوت و عکا در شمال حیفا به صدا درآمد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که به علت حمله موشکی از جنوب لبنان، دست کم یک شهرک نشین در جنوب نهاریا هنگام فرار به پناهگاه زخمی شده و به چند خانه خسارت وارد شده است.

شهرداری نهاریا از شهرک نشینان صهیونیست خواسته است که به دلیل احتمال تداوم حملات موشکی حزب الله مراقب باشند و در نزدیکی پناهگاه ها بمانند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما پرتاب چند موشک از لبنان را شناسایی و یکی از آنها را رهگیری کردیم و بقیه به مناطق خارج از فضای شهر اصابت کرد.

سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که اطلاعات دقیقی درباره شمار دقیق زخمی ها در دست نیست.

کد مطلب 6823701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها