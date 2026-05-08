به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی حملات گسترده حزب الله حدود یک میلیون شهرک نشین در شمال فلسطین اشغالی به پناهگاه ها فرار کردند.

رادیوی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که خلیج حیفا، الجلیل غربی و الجلیل اعلی در شمال فلسطین اشغالی هدف سه موج حمله موشکی حزب الله قرار گرفته است.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که حزب‌الله ۲۰ موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد و آزیر خطر در نهاریا، کریوت و عکا در شمال حیفا به صدا درآمد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که به علت حمله موشکی از جنوب لبنان، دست کم یک شهرک نشین در جنوب نهاریا هنگام فرار به پناهگاه زخمی شده و به چند خانه خسارت وارد شده است.

شهرداری نهاریا از شهرک نشینان صهیونیست خواسته است که به دلیل احتمال تداوم حملات موشکی حزب الله مراقب باشند و در نزدیکی پناهگاه ها بمانند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما پرتاب چند موشک از لبنان را شناسایی و یکی از آنها را رهگیری کردیم و بقیه به مناطق خارج از فضای شهر اصابت کرد.

سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که اطلاعات دقیقی درباره شمار دقیق زخمی ها در دست نیست.