آمادگی محیط زیست برای مقابله با حوادث در مناطق حفاظت شده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌ نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، به همراه معاون توسعه مدیریت، منابع و حقوقی و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، در اقدامی میدانی از پارک ملی خجیر و سرخه حصار و پاسگاه‌ های مستقر در این محدوده بازدید کردند.

عباس نژاد بیان داشت: هدف از این بازدید، بررسی دقیق وضعیت حفاظتی مناطق و ارزیابی توان عملیاتی نیروهای مستقر در این نقاط حساس بود.

وی در جریان این بازدید، ضمن سپاس از تلاش‌ های محیط‌ بانان، بر لزوم حفظ سطح آمادگی ۱۰۰ درصدی نیروها تأکید کرد و افزود: امنیت زیست‌ محیطی و صیانت از تنوع زیستی در پارک‌ های ملی، نیازمند نظارت مستمر و تجهیزات کارآمد است و ما باید در بالاترین سطح آمادگی باشیم تا در صورت بروز کوچک‌ ترین حادثه‌ ای، واکنش سریع و موثری داشته باشیم.

گفتنی است؛ در جریان این بازدید، تجهیزات اطفای حریق مورد بررسی دقیق قرار گرفت و کارایی و آمادگی فنی آنها به منظور مقابله با آتش‌ سوزی‌ های احتمالی در فصل‌ های پرخطر، مورد ارزیابی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: همچنین در این بازدید، وضعیت حضور و استقرار پاسگاه‌های حفاظت محیط زیست در منطقه مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم به منظور تقویت نظارت‌ های میدانی و پایش مستمر وضعیت پوشش گیاهی و منابع آبی منطقه صادر شد.