به گزارش خبرنگار مهر، آزاد شیخ‌ویسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته محیط زیست، با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در انعکاس مسائل و دغدغه‌های زیست‌محیطی، اظهار کرد: اصحاب رسانه همواره در پیگیری مشکلات حوزه محیط زیست و آگاهی‌بخشی به جامعه نقش مؤثری داشته‌اند و بخش مهمی از موفقیت‌های این حوزه حاصل همکاری رسانه‌ها و فعالان محیط زیست است.

وی با تشریح وضعیت آتش‌سوزی‌ها در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان گفت: سال گذشته ۳۹ مورد آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت استان رخ داد که مجموع مساحت درگیر آن حدود ۲ هزار و ۳۹۸ هکتار بود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۵۶ مورد آتش‌سوزی در این مناطق به ثبت رسیده که حدود یک‌هزار و ۳۰۴ هکتار از عرصه‌های طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است.

شیخ‌ویسی تصریح کرد: اگرچه از نظر تعداد آتش‌سوزی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۱ درصد افزایش داشته‌ایم، اما از نظر مساحت خسارت‌دیده با کاهش ۵۸ درصدی مواجه بوده‌ایم که نشان‌دهنده سرعت عمل بیشتر در مهار حریق‌ها و ارتقای اقدامات حفاظتی است.

وی در ادامه به آمار تخلفات زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته ۲۲۴ پرونده تخلف زیست‌محیطی در استان تشکیل شده و در همین ارتباط ۳۴۴ نفر از متخلفان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه کمبود نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین مشکلات این مجموعه عنوان کرد و افزود: بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر هزار هکتار از مناطق تحت مدیریت باید یک نیروی حفاظتی فعالیت داشته باشد اما در حال حاضر فاصله قابل توجهی با این استاندارد داریم.

وی ادامه داد: کمبود نیرو در کنار سختی‌های کار محیط‌بانی، شرایط آب و هوایی دشوار، گستردگی مناطق تحت مدیریت و مأموریت‌های شبانه‌روزی، فشار مضاعفی را بر نیروهای یگان حفاظت وارد کرده است.

شیخ‌ویسی با اشاره به وضعیت حیات وحش استان اظهار کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر روند جمعیت گونه‌های جانوری در بسیاری از مناطق تحت مدیریت استان رو به رشد بوده و این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های حفاظتی و همکاری جوامع محلی است.

وی نقش مشارکت مردمی را در حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با آتش‌سوزی‌ها بسیار مهم دانست و گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در مناطقی که مشارکت جوامع محلی و همراهی مردم بیشتر بوده، کنترل و مهار آتش‌سوزی‌ها با سرعت و موفقیت بیشتری انجام شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: در برخی مناطق استان هنگام وقوع آتش‌سوزی صدها نفر از مردم محلی برای مهار حریق به کمک نیروهای محیط زیست آمده‌اند، اما در برخی مناطق دیگر به دلیل تعارضات محلی یا ضعف مشارکت اجتماعی، روند اطفای حریق با دشواری بیشتری همراه بوده است.

وی تأکید کرد: توسعه آموزش‌های زیست‌محیطی، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت مردمی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان است و تلاش می‌شود با همکاری رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد، سطح مشارکت عمومی در حفاظت از طبیعت افزایش یابد.

شیخ‌ویسی در پایان گفت: حفاظت از محیط زیست بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و هر اندازه آگاهی عمومی و احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به منابع طبیعی افزایش یابد، موفقیت برنامه‌های حفاظتی نیز بیشتر خواهد شد.