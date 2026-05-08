در هم کوبیده شدن مرکز فرماندهی ارتش صهیونی با پهپادهای حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ پاسخ قاطع حزب الله به نقض آتش بس و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، امروز جمعه هم با قدرت ادامه یافت.

در بیانیه های حزب الله درباره عملیات های امروز آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۵:۱۵ عصر امروز جمعه یک مرکز فرماندهی ارتش اشغالگر را در شهرک «البیاضه» با بمب های فرو ریخته از یک پهپاد هدف قرار دادند و بمب ها با دقت به هدف خود اصابت کردند.

مجاهدان حزب الله همچنین ساعت ۱۵:۱۰ مرکز تجمع خودروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک «رشاف» موشک باران کردند.

حزب الله ساعت ۱۳:۱۵ ظهر امروز هم یگانی از نیروهای دشمن را در جاده ارتباطی «البیاضه- بیوت السیاد» با بمب های شلیک شده از یک پهپاد و به صورت مستقیم هدف قرار داد.

در عملیاتی دیگر، شماری از نظامیان صهیونیست در حد فاصل دو شهرک «عدشیت القصیر»و «دیر سریان» در جنوب لبنان هدف حمله با پهپاد انفجاری قرار گرفتند و تلفات و خسارت قطعی به آنها وارد شد.

رزمندگان مقاومت اسلامی یک خودرو نظامی ارتش اشغالگر را هم ساعت ۰۹:۳۰ صبح در منطقه «خله الراج» در شهرک دیر سریان با پهپاد انفجاری و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.