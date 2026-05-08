به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ملارد در جریان کنترل و بازدید از انبارهای بسته بندی و توزیع موادغذایی در منطقه صفادشت ملارد، موفق به شناسایی یک انبار غیرمجاز و متخلف شدند.

در این بازرسی، مقدار ۶ تن و ۶۶۱ کیلوگرم موادغذایی شامل انواع پنیر، ماست، عسل، حلواشکری، کرم کنجد و ترشیجات کشف و ضبط شد. همچنین دو دستگاه خودروی نیسان و پراید وانت نیز توقیف گردید.

مأموران فرماندهی انتظامی ملارد با هماهنگی و نظارت کارشناسان بهداشت، این کارگاه را پلمب کردند، در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.