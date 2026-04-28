۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

قاتل فراری ملارد در کمتر از ۴۸ ساعت به دام افتاد

ملارد- معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران،از دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۴۸ ساعت در ملارد خبر داد.

شایات ذکر است، در پی وقوع یک فقره قتل خانوادگی در شهرک جعفریه ملارد، دستگیری قاتل متواری به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی ملارد قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، قاتل که برادر همسر مقتول بوده، پس از درگیری و قتل داماد خانواده به دلیل اختلافات خانوادگی، به شهرری گریخته بود.

اما مأموران پلیس آگاهی ملارد با رصد اطلاعاتی دقیق، موفق شدند متهم را در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی دهند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها