احسان باقرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای خسارت‌دیده، اظهار کرد: پس از آسیب‌های وارده به بخش‌های مختلف اقتصادی در جریان جنگ رمضان، شاهد استقبال چشمگیر مدیران واحدهای صنعتی استان از بسته‌های حمایتی و تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت بوده‌ایم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با ارائه آماری از روند ثبت‌نام‌ها افزود: بر اساس آخرین پایش‌های انجام شده، تاکنون مدیران ۲۰۱ واحد صنعتی در سطح استان درخواست‌های خود را برای دریافت این کمک‌های مالی به ثبت رسانده‌اند که مجموع ارزش ریالی این تقاضاها بالغ بر ۵۱۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی یکی از اهداف کلیدی تخصیص این منابع را صیانت از نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: تزریق این میزان تسهیلات به چرخه تولید، نقش بسزایی در حفظ امنیت شغلی کارگران خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که با پرداخت این مبالغ، زمینه تثبیت یک‌هزار و ۳۴۰ فرصت شغلی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فراهم گردد.

باقرخانی در تشریح جزئیات پرداختی این تسهیلات بیان کرد: ساختار این حمایت مالی به گونه‌ای طراحی شده که به ازای هر نیروی کار دارای لیست بیمه، ماهانه مبلغ ۲۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ بنابراین برای بازه زمانی دو ماهه، مجموعاً ۴۴ میلیون تومان به ازای هر کارگر به کارفرمایان پرداخت می‌شود تا دغدغه آنان برای تأمین حقوق و دستمزد ماه‌های فروردین و اردیبهشت پرسنل برطرف شود.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه همچنین به تمهیدات اندیشیده شده برای اصناف اشاره کرد و یادآور شد: برنامه‌های حمایتی تنها معطوف به بخش صنعت نیست، بلکه برای جبران خسارت واحدهای صنفی نیز مشوق‌ها و معافیت‌های متعددی در حوزه‌هایی نظیر امور مالیاتی، حق بیمه تأمین اجتماعی و همچنین اعطای تسهیلات بانکی ویژه مصوب شده است.

وی در پایان با اشاره به برآوردهای کلی دستگاه‌های اجرایی از حجم خسارات جنگ رمضان در استان، خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در این رویداد، یک‌هزار و ۹۷ واحد صنفی در کنار ۵۳ واحد صنعتی استان مستقیماً متحمل خسارت شده‌اند؛ علاوه بر این، ترکش‌های این جنگ به بخش کشاورزی نیز اصابت کرده و ۱۱۸ واحد فعال در این عرصه خسارتی بالغ بر ۱.۷ همت (یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) را تجربه کرده‌اند.