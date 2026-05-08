جزئیات گفتگوی لاوروف با همتایان سعودی و اماراتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه این کشور، در گفتگوی تلفنی با «عبدالله بن زاید»، همتای اماراتی خود، بر لزوم تمرکز بر حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای مذاکرات بین ایران و آمریکا تأکید کرده است.

لاوروف همچنین موضع مسکو در قبال عدم تمایل به برهم خوردن ثبات منطقه خلیج فارس از طریق ازسرگیری اقدامات خصمانه را مورد تأکید قرار داد.

وزیر امور خارجه روسیه پیش از این با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی تلفنی گفتگو کرده بود.

همچنین طرفین بر ضرورت از سرگیری روندهای تثبیت‌آمیز و پایدار بین ایران و کشورهای عربی تأکید کردند.