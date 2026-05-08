از تنگه به تحریم/ آمریکا باز هم ایران را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ۱۰ فرد و شرکت را با ادعای کمک به نیروهای مسلح ایران برای تامین تسلیحات و مواد خام قابل استفاده در ساخت پهپادهای «شاهد» تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهایی در چین و هنگ کنگ به دلیل نقش آنها در حمایت از ایران اعلام کرد.

این تحریم‌های احتمالی که می‌تواند شامل تحریم‌های ثانویه نیز باشد، نهادهایی را که از فعالیت‌های ایران حمایت می‌کنند، از جمله نهادهای مرتبط با پالایشگاه‌های نفت چین، هدف قرار می‌دهد.