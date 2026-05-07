  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۱۵

مسکو: از قطعنامه ضد ایرانی حمایت نمی‌کنیم

مسکو: از قطعنامه ضد ایرانی حمایت نمی‌کنیم

 نمایندگی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد از تلاش‌ها برای گنجاندن ادبیات «نامتوازن» علیه ایران، در حالی که ریشه‌های اصلی بحران نادیده گرفته می‌شود، حمایت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامه‌های تنش‌ زا در شورای امنیت، از اعضای این شورا خواست از اقداماتی که به تشدید تنش در خاورمیانه منجر می‌شود خودداری کنند.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل افزود: طرح‌های یک‌جانبه می‌تواند به موج جدیدی از تنش در منطقه دامن بزند و بازگشت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز تنها با توقف درگیری‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

این نمایندگی همچنین اعلام کرد که مواضع و نگرانی‌های اساسی خود را در خصوص پیش‌نویس قطعنامه مطرح‌شده در شورای امنیت به‌طور شفاف بیان کرده است.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل در ادامه اعلام کرد از تلاش‌ها برای گنجاندن ادبیات «نامتوازن» علیه ایران، در حالی که ریشه‌های اصلی بحران نادیده گرفته می‌شود، حمایت نمی‌کند.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد افزود: روسیه و چین در ۷ آوریل مانع از تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره تنگه هرمز شدند و پیش‌نویس جایگزینی ارائه کردند.

کد مطلب 6823344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      1 1
      پاسخ
      بازيشونه
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      روسیه اگر خیلی ناراحت است با هم پیمانهای خود یک ساز مان دیگر تشکیل دهند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها