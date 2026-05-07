به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامههای تنش زا در شورای امنیت، از اعضای این شورا خواست از اقداماتی که به تشدید تنش در خاورمیانه منجر میشود خودداری کنند.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل افزود: طرحهای یکجانبه میتواند به موج جدیدی از تنش در منطقه دامن بزند و بازگشت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز تنها با توقف درگیریها امکانپذیر خواهد بود.
این نمایندگی همچنین اعلام کرد که مواضع و نگرانیهای اساسی خود را در خصوص پیشنویس قطعنامه مطرحشده در شورای امنیت بهطور شفاف بیان کرده است.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل در ادامه اعلام کرد از تلاشها برای گنجاندن ادبیات «نامتوازن» علیه ایران، در حالی که ریشههای اصلی بحران نادیده گرفته میشود، حمایت نمیکند.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد افزود: روسیه و چین در ۷ آوریل مانع از تصویب پیشنویس قطعنامهای درباره تنگه هرمز شدند و پیشنویس جایگزینی ارائه کردند.
نظر شما