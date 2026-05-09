  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۶

برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سامان

برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سامان

سامان-سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سامان گفت: هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی، تفکیک، خاک‌برداری، خاک‌ریزی و سایر اقدامات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز قانونی تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کبیری با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر اراضی زراعی و باغی اظهار کرد: هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی، تفکیک، خاک‌برداری، خاک‌ریزی و سایر اقدامات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز قانونی تخلف محسوب می‌شود و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

کبیری با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی تصریح کرد: حفظ زمین‌های مستعد تولید، نقش مستقیمی در تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از خرد شدن و نابودی سرمایه‌های بخش کشاورزی دارد و این مهم نیازمند همکاری و همراهی مردم است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سامان از کشاورزان، باغداران و مالکان اراضی خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی در اراضی کشاورزی، حتماً مجوزهای لازم را از مراجع قانونی دریافت کنند و خاطرنشان کرد: در برخی موارد، افراد سودجو با وعده‌های غیرواقعی زمینه‌ساز بروز تخلفات می‌شوند، در حالی که مسئولیت حقوقی اقدامات غیرمجاز بر عهده مالک خواهد بود؛ بنابراین بهره‌برداران از اعتماد به این افراد خودداری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، موضوع را برای بررسی و پیگیری به جهاد کشاورزی شهرستان سامان اطلاع دهند.

کد مطلب 6824071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها