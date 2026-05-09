به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کبیری با تأکید بر تشدید نظارتها بر اراضی زراعی و باغی اظهار کرد: هرگونه ساختوساز، دیوارکشی، تفکیک، خاکبرداری، خاکریزی و سایر اقدامات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز قانونی تخلف محسوب میشود و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
کبیری با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی تصریح کرد: حفظ زمینهای مستعد تولید، نقش مستقیمی در تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از خرد شدن و نابودی سرمایههای بخش کشاورزی دارد و این مهم نیازمند همکاری و همراهی مردم است.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سامان از کشاورزان، باغداران و مالکان اراضی خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی در اراضی کشاورزی، حتماً مجوزهای لازم را از مراجع قانونی دریافت کنند و خاطرنشان کرد: در برخی موارد، افراد سودجو با وعدههای غیرواقعی زمینهساز بروز تخلفات میشوند، در حالی که مسئولیت حقوقی اقدامات غیرمجاز بر عهده مالک خواهد بود؛ بنابراین بهرهبرداران از اعتماد به این افراد خودداری کنند.
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، موضوع را برای بررسی و پیگیری به جهاد کشاورزی شهرستان سامان اطلاع دهند.
