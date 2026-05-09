تقدیم ۹ شهید از خراسان جنوبی در جنگ رمضان

ناهید رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف این بنیاد اظهار داشت: در بنیاد شهید دو مأموریت اصلی شامل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات به جامعه ایثارگری تعریف و اجرا میشود.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای این مأموریتها، کمیته رسیدگی به شهدا و مجروحان در ذیل فعالیتهای بنیاد فعال شده است، افزود: تاکنون ۱۲ جلسه استانی برای رسیدگی به شهدا و مجروحان جنگ رمضان برگزار شده است.
به گفته رحیمی، در این جلسات هماهنگی لازم با دستگاههای انتظامی، نظامی و صدا و سیما برای برگزاری مراسم وداع با شهدا انجام گرفته است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی با بیان اینکه در جنگ رمضان این استان ۹ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرد، گفت: در دوران جنگ تلاش شد تا ایثارگران بتوانند در زمینه درمان از دسترسی آسان برخوردار باشند و خدمات درمانی آنها بدون وقفه دنبال شود.
رحیمی ادامه داد: با پیگیریهای انجام شده، پایش سلامت جامعه ایثارگری در روستاها و سراسر استان انجام گرفته و دسترسی به دارو و مراکز درمانی برای ایثارگران تسهیل شد.
وی اضافه کرد: از دیگر فعالیتهای صورتگرفته در جنگ رمضان، احراز هویت شهدا بود که در این زمینه فعالیتهای متعددی انجام شد.
رحیمی اظهار داشت: به منظور تکریم خانواده معظم شهدا، بویژه شهدای جنگ رمضان، در یک ماه اخیر ۱۴۰ مورد بازدید جهت دلجویی و قدردانی از خانوادههای این شهدا ثبت شده است.
وی از برگزاری غبارروبی مزار شهدا و محافل فرهنگی در نقاط مختلف استان خبر داد و بیان کرد: در قالب طرح سپاس هم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران توسط دستگاههای اجرایی و گروههای مختلف از جمله سمنها و تشکلهای مردمی انجام میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی گفت: ما به حضور خانواده شهدا و ایثارگران افتخار میکنیم و تلاش داریم ارزش والای ایثار را در جامعه ترویج دهیم.
وی درباره روند برگزاری کمیسیونهای پزشکی برای جانبازان، بیان کرد: برخی از عزیزان جانباز که در جنگهای اول تا سوم حضور داشتهاند، ممکن است مدارک لازم را در اختیار نداشته باشند.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۱، ابتدا یگانهای اعزامی مدارک را تأیید میکنند و سپس کمیسیونهای مشترکی میان بنیاد شهید و یگانهای اعزامی برگزار میشود تا جانبازی افراد تأیید نهایی شود.
رحیمی با بیان اینکه جانبازانی که مدارک لازم را ندارن، باید از یگانهای اعزامی خود نسبت به تأمین مدارک اقدام کنند، گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، کمیسیونهای پزشکی سالی دو بار در بیرجند برای جانبازان برگزار میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی از سخنان خود از برپایی پردیس و نمایشگاه "سلام شهید" در میدان مادر بیرجند خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره رهبر شهید و سایر شهدا برگزار شده است.
وی افزود: در این پردیس، نمایشگاهی برای توزیع پرچم جمهوری اسلامی، پوستر عکسهای رهبر و شهدا، غرفههای متنوعی از جمله خانه بازی و ایستگاه نقاشی برای کودکان، دلنوشته برای نوجوانان، غرفه ده دقیقه تنهایی و دیگر بخشهای فرهنگی برنامهریزی و اجرا شده است که با استقبال چشمگیر مردم مواجه شده است.
نظر شما