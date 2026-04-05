به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای بنیاد شهید لرستان روز شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵، یاد و خاطرۀ شهدای والامقام جنگ رمضان در دیدار با خانودههای آنها گرامی داشته شد.
در این راستا جمعی از مسئولان کشوری و استانی با حضور در منازل چهار شهید والامقام خرمآبادی، با خانوادههای معظم این شهدا دیدار و گفتوگو کردند.
حضور مدیرکل مشاوران وزرا در امور ایثارگران کشور در خرمآباد
در این دیدار که با هدف تکریم خانوادههای معظم شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد، رضا رحیمینسب، مدیرکل و دبیر مشاوران وزرا در امور ایثارگران کشور، به همراه معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید استان لرستان، و رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، حضور داشتند.
این مسئولان با حضور در منازل شهیدان والامقام «صیاد کمالی»، «امیر سهرابی»، «امید عسگری» و «محمد بختیاری»، با خانوادههای معظم این شهدا دیدار و گفتوگو کردند.
شهیدان والامقام «صیاد کمالی»، «امیر سهرابی»، «امید عسگری» و «محمد بختیاری» از شهدای مظلوم جنگ رمضان هستند که در پی حملات ناجوانمردانه و وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
گفتوگوی صمیمانه با خانواده شهدا؛ تجلیل از صبر و استقامت
در این دیدار صمیمانه، مسئولان کشوری و استانی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای معظم شهدا، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کردند.
رحیمینسب با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانوادههای آنان، اظهار داشت: خانوادههای شهدا با صبر و استقامت خود، الگویی بینظیر از وفاداری به نظام و انقلاب و ایران هستند و تکریم آنان کمترین کاری است که میتوان در برابر ایثارگریهایشان انجام داد.
بنابراین گزارش؛ در ایام سوگواری شهدای جنگ رمضان دیدارها با خانواده این شهدا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با جدیت بیشتری دنبال شده است.
