  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

دیدار مسئولان بنیاد شهید با خانواده‌های ۴ شهید جنگ رمضان در خرم‌آباد

دیدار مسئولان بنیاد شهید با خانواده‌های ۴ شهید جنگ رمضان در خرم‌آباد

خرم‌آباد- مدیرکل و دبیر مشاوران وزرا در امور ایثارگران کشور به همراه جمعی از مسئولان بنیاد شهید لرستان با خانواده چهار شهید جنگ رمضان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های بنیاد شهید لرستان روز شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵، یاد و خاطرۀ شهدای والامقام جنگ رمضان در دیدار با خانوده‌های آن‌ها گرامی داشته شد.

دیدار مسئولان بنیاد شهید با خانواده‌های ۴ شهید جنگ رمضان در خرم‌آباد

در این راستا جمعی از مسئولان کشوری و استانی با حضور در منازل چهار شهید والامقام خرم‌آبادی، با خانواده‌های معظم این شهدا دیدار و گفت‌وگو کردند.

حضور مدیرکل مشاوران وزرا در امور ایثارگران کشور در خرم‌آباد

در این دیدار که با هدف تکریم خانواده‌های معظم شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد، رضا رحیمی‌نسب، مدیرکل و دبیر مشاوران وزرا در امور ایثارگران کشور، به همراه معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید استان لرستان، و رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، حضور داشتند.

دیدار مسئولان بنیاد شهید با خانواده‌های ۴ شهید جنگ رمضان در خرم‌آباد

این مسئولان با حضور در منازل شهیدان والامقام «صیاد کمالی»، «امیر سهرابی»، «امید عسگری» و «محمد بختیاری»، با خانواده‌های معظم این شهدا دیدار و گفت‌وگو کردند.

شهیدان والامقام «صیاد کمالی»، «امیر سهرابی»، «امید عسگری» و «محمد بختیاری» از شهدای مظلوم جنگ رمضان هستند که در پی حملات ناجوانمردانه و وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گفت‌وگوی صمیمانه با خانواده شهدا؛ تجلیل از صبر و استقامت

در این دیدار صمیمانه، مسئولان کشوری و استانی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های معظم شهدا، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کردند.

دیدار مسئولان بنیاد شهید با خانواده‌های ۴ شهید جنگ رمضان در خرم‌آباد

رحیمی‌نسب با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود، الگویی بی‌نظیر از وفاداری به نظام و انقلاب و ایران هستند و تکریم آنان کمترین کاری است که می‌توان در برابر ایثارگری‌هایشان انجام داد.

بنابراین گزارش؛ در ایام سوگواری شهدای جنگ رمضان دیدارها با خانواده این شهدا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با جدیت بیشتری دنبال شده است.

کد مطلب 6792583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها