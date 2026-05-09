به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید حسینپور، صبح شنبه در جمع فعالان مردمی و خادمان مواکب با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و تبریک هفته معلم، از تلاشهای مردمی طی هفتههای اخیر قدردانی کرد و اظهار کرد: آنچه امروز در کف میدان مشاهده میشود، نتیجه برکت خون شهدا و روحیه همدلی و انسجام مردم است.
وی با بیان اینکه اقشار مختلف جامعه با سلایق و دیدگاههای متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، افزود: دشمن تصور نمیکرد چنین وحدت و همبستگی در جامعه شکل بگیرد، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا، شاهد شکلگیری انسجامی گسترده در داخل و حتی خارج از کشور هستیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان اختلاف و دوقطبیسازی را مهمترین ابزار دشمن دانست و اظهار کرد: هرگونه رفتار یا سخنی که موجب شکاف در جامعه شود، بازی در زمین دشمن است و همه مجموعههای مردمی و مواکب باید در مسیر تقویت وحدت، همدلی و جهاد تبیین حرکت کنند.
حسینپور با اشاره به فعالیت گسترده مواکب مردمی در گرگان گفت: در حوزه برنامهریزی، پشتیبانی، فعالیتهای محتوایی و خدماترسانی، گرگان در سطح استانهای همجوار پیشتاز بوده و این حضور گسترده مردمی سرمایهای ارزشمند برای استان محسوب میشود.
وی ادامه داد: برخی از خادمان مردمی با هزینههای شخصی و بدون هیچ چشمداشتی در میدان حضور دارند و این روحیه ایثار و خدمت، جلوهای از فرهنگ ناب انقلاب اسلامی است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان با تأکید بر ضرورت تکریم همه اقشار جامعه اظهار کرد: همه مردم، فارغ از ظاهر، سلیقه یا نگاه سیاسی، متعلق به این نظام و انقلاب هستند و وظیفه ما پیوند دادن دلها و ایجاد محبت و همدلی در جامعه است.
حسینپور همچنین با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و نقش رسانهها خاطرنشان کرد: امروز باید مراقب چشمها، گوشها و روایتها باشیم تا رسانه دشمن نشویم و در مسیر تقویت اتحاد و انسجام اجتماعی گام برداریم.
وی افزود: اگر پیوند دلها در جامعه تقویت شود، خون شهدا حفظ خواهد شد و دشمن هرگز نخواهد توانست در صفوف مردم نفوذ و اختلاف ایجاد کند.
