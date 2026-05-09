آتلانتیک: ترامپ به دنبال پایان دادن به جنگ قبل از سفر به چین است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی آتلانتیک در گزارشی تصریح کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، از جنگ مداوم با ایران خسته شده است و نگران این است که مانند روسای جمهور قبلی آمریکا درگیر جنگی طولانی مدت در خاورمیانه شود و ادامه درگیری بر اجلاس برنامه‌ریزی شده او با شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین در پکن تأثیر بگذارد.

این گزارش می‌افزاید: ترامپ از جنگ خسته شده است، چرا که این جنگ بسیار سخت‌تر و طولانی‌تر از آن چیزی است که انتظارش را داشت. از سوی دیگر حزب او با احتیاط افزایش قیمت سوخت و کاهش محبوبیت او را زیر نظر دارد.

به نوشته این روزنامه رئیس‌جمهور کنونی آمریکا نمی‌خواهد مانند برخی از اسلاف خود درگیر درگیری طولانی مدت در خاورمیانه شود.

این گزارش افزود که ترامپ اکنون در تنگنا قرار دارد، 5 نفر از دستیاران و مشاوران خارجی او به مجله آتلانتیک گفته‌اند که رئیس‌جمهور متقاعد شده است که می‌تواند هر توافقی را به عنوان یک پیروزی به افکار عمومی نشان دهد.

به نوشته این گزارش، مردی که کتاب «هنر معامله» را نوشته است، حتی نمی‌تواند ایران را متقاعد کند که پای میز مذاکره بنشیند.

به نوشته آتلانتیک واشنگتن همچنان منتظر پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد است که یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای است، که بیشتر شبیه یک تمدید آتش‌بس است تا یک معاهده برای پایان دادن به درگیری.

