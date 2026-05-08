۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۱۰

کامالا هریس: جنگ ترامپ علیه ایران «مزخرف» است

معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد شدید از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران، جنگ با تهران را اقدامی غیرضروری و فاقد حمایت افکار عمومی آمریکا توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق کامالا هریس، معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در جمع دموکرات‌های نوادا در لاس‌وگاس، از جنگ دولت دونالد ترامپ علیه ایران به شدت انتقاد کرد و گفت: «همه اینها مزخرف است.»

هریس با اشاره به اینکه مردم آمریکا خواهان این جنگ نیستند، تأکید کرد این اقدام نه مجوز کنگره را داشته و نه اساساً باید آغاز می‌شد.

او همچنین سخنان ترامپ درباره «محو کردن» ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئیس‌جمهور آمریکا پس از مطرح کردن این تهدیدها، تلاش کرده آن را توجیه کند.

معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که بزرگ‌ترین برنده این جنگ، روسیه است؛ زیرا با کاهش فشار تحریم‌ها، امکان فروش بیشتر نفت برای مسکو فراهم شده است.

هریس همچنین گفت ارسال مهمات، توپخانه و سامانه‌های پدافندی به منطقه، منابعی را کاهش داده که می‌توانست در اختیار اوکراین قرار گیرد و هشدار داد که پیامدهای این جنگ «عمیق» خواهد بود.

    • IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      درسته.این جنگ امریکانیست جنگ برای بقای اسراییل است.چون نتانیاهواینطورخواسته..ترامپ بایدحتماشکست بخوره تاعقب نشینی کنه.مامرذم ایران به مردم امریکامیگیم.این جنگ شمانیست .جنگ برای بقای رژیمی است که ادعای برتری برهمه جهان دارد.اسراییل .ولی مامردم ایران ترامپ راشکست می‌دیم.وحتی یه گرم اورانیوم بهش نمی‌دهیم.ترامپ رانبایدباتفنگ کشت ترامپ رابایدباسیاست کشت.خیلی برای ماسخته این شرایط.ولی انجامش می‌دیم.چون برای دفاع ازکشورمون وحفظ بقای خود بایدامریکای جنایتکارراارمنطقه بیرون کنیم.مرگ برامریکا
    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      اکثر جنگهای آمریکا مزخرف و ظالمانه است.

