کامالا هریس: جنگ ترامپ علیه ایران «مزخرف» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق کامالا هریس، معاون پیشین رئیسجمهور آمریکا، در سخنرانی خود در جمع دموکراتهای نوادا در لاسوگاس، از جنگ دولت دونالد ترامپ علیه ایران به شدت انتقاد کرد و گفت: «همه اینها مزخرف است.»
هریس با اشاره به اینکه مردم آمریکا خواهان این جنگ نیستند، تأکید کرد این اقدام نه مجوز کنگره را داشته و نه اساساً باید آغاز میشد.
او همچنین سخنان ترامپ درباره «محو کردن» ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئیسجمهور آمریکا پس از مطرح کردن این تهدیدها، تلاش کرده آن را توجیه کند.
معاون پیشین رئیسجمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که بزرگترین برنده این جنگ، روسیه است؛ زیرا با کاهش فشار تحریمها، امکان فروش بیشتر نفت برای مسکو فراهم شده است.
هریس همچنین گفت ارسال مهمات، توپخانه و سامانههای پدافندی به منطقه، منابعی را کاهش داده که میتوانست در اختیار اوکراین قرار گیرد و هشدار داد که پیامدهای این جنگ «عمیق» خواهد بود.
