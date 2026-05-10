به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به سفر ماه جاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین و برنامه دیدار وی با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور اعلام کرد: دونالد ترامپ زمانی در رسانه‌ های اجتماعی ادعا کرده بود که شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین او را در آغوش خواهد گرفت. با این حال، روابط اقتصادی گسترده پکن با ایران، در کنار تنش‌ های تجاری مداوم ناشی از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ با چین، هرگونه گرمی مورد انتظار را در زمان ورود او به این کشور آسیایی در این هفته در معرض تهدید قرار می دهد.

گزارش ایندیپندنت اضافه می کند: این در حالی است که ترامپ مدت‌هاست از شی تمجید می‌کند و او را رهبری قدرتمند و شایسته احترام می‌داند. در حالی که شاید این سفر با تشریفاتی نیز همراه باشد، اما بعید است که پذیرایی مجللی که پکن در سال ۲۰۱۷ از او به عمل آورد، این بار تکرار شود.