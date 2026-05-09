به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه صحن مجلس به منظور بررسی گرانیهای اخیر خبر داد.
گودرزی با اعلام اینکه این جلسه فردا (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) برگزار میشود، تصریح کرد: نشست صحن به دلیل تدابیر اعلامی و مبتنی بر شرایط موجود به صورت وبینار (ویدئوکنفرانس) برگزار خواهد شد و نمایندگان به بررسی ابعاد مختلف التهابات اخیر بازار و نگرانیهای معیشتی مردم خواهند پرداخت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این جلسه با موضوع بررسی علت گرانیهای اخیر در دستورکار اصلی صحن قرار گرفته است.
نظر شما