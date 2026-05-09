۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۳

فردا جلسه وبیناری مجلس برای بررسی علت گرانی‌ها برگزار خواهد شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: جلسه غیرحضوری مجلس فردا با هدف بررسی علت گرانی‌های اخیر و التهابات بازار برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه صحن مجلس به منظور بررسی گرانی‌های اخیر خبر داد.

گودرزی با اعلام اینکه این جلسه فردا (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) برگزار می‌شود، تصریح کرد: نشست صحن به دلیل تدابیر اعلامی و مبتنی بر شرایط موجود به صورت وبینار (ویدئوکنفرانس) برگزار خواهد شد و نمایندگان به بررسی ابعاد مختلف التهابات اخیر بازار و نگرانی‌های معیشتی مردم خواهند پرداخت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این جلسه با موضوع بررسی علت گرانی‌های اخیر در دستورکار اصلی صحن قرار گرفته است.

زهرا علیدادی

    • احسان IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      مرغ شده دونه ای یک میلیون تومان ممنون که بررسی رو شروع کردید
    • علی IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      کی این جلسات بی حاصل وبی فایده تمام می شود؟؟؟؟ بازار ترکیده..... مرغ گرفتم 415 هزار تومان، نان 15هزار تومان، سبزی یک کیلو140 هزار تومان و....

