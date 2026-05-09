به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با خانواده هلال احمر استان اظهار کرد: عمر انسان مانند هر چیز دیگری ارزش و قیمتی دارد و خداوند مشتری آن است.

وی با بیان این که ارزش هر چیزی با توجه به هدفش مشخص می شود، افزود: ارزش ایثار جان در راه خدا، برای نجات بندگانش را نمی توان مشخص کرد چون در انجام این کار معامله با خدا در مقام اخلاص انجام می شود.

آیت الله عبادی اظهار داشت: در این صورت است که لحظات عمر انسان بسیار ارزشمند بوده و ایثار نیروهای هلال احمر از بهترین نوع ایثار است که قابل توصیف با قلم و زبان نیست.

وی خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی، امروز استعمار در هر قالبی که باشد، به خوبی شناخته می شود و این موضوع موجب بیداری مردم جهان شده است.

گفتنی است؛ در ادامه این مراسم از هشت خانواده شهید هلال احمر تجلیل شد.