به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشستی با حضور تعدادی از صاحبان تربیون و قلم، طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت برخورد قاطع با عناصر پیاده نظام دشمن، اظهار کرد: باید دشمن و توطئه‌ها و مکاید او را هر چه بیشتر و جامع‌تر بشناسیم. افعال و اقدامات پیاده نظام دشمن را نباید کوچک بشماریم؛ با دیده اغماض نگوییم فلان فرد، نهایتاً چند تصویر برای فلان شبه‌رسانه معاند و ضدایرانی ارسال کرده است! یا نگوییم فلان فرد، صرفاً فلان مطلبِ کذبِ تولیدشده توسط دشمن را بازنشر کرده است! اینها اقدامات کوچکی نیست.

وی تصریح کرد: ما در شرایط جنگی به سر می‌بریم. مگر ایجاد رخوت و سستی در اراده پولادین ملت ایران، خواست دشمن نیست؟ مگر فردی که شایعه‌ی تولیدشده دشمن را بازنشر می‌دهد، جز در جهت امیال و اغراض او گام برمی‌دارد؟ اینها را سبک نشماریم و راحت از کنارشان عبور نکنیم.

رئیس دستگاه قضا با ذکر مصادیقی از همراهی با دشمن بیان داشت: فردی که شایعه‌ی ساخته شده توسط دشمن را بازنشر می‌دهد؛ فردی که در مردم ایجاد نگرانی و یأس می‌کند؛ فردی که مذبوحانه تلاش می‌کند با دروغ، شایعه و اِرجاف، در اراده مردم خلل ایجاد کند و صفوف متراکم و به‌هم‌پیوسته مردم را مخدوش سازد، بدون‌تردید پیاده نظام دشمن است و ما وفق قانون، قاطعانه با او برخورد می‌کنیم.

وی به موضوع مطالبه مردمی در محاکمه و مجازات عناصر خائن به وطن، اشاره کرد و عنوان داشت: مردم ایران اسلامی با اتحاد و انسجام مثال‌زدنی خود طی مدت اخیر، پاسخ محکم و دندان‌شکنی به دشمن خارجی داده‌اند؛ این مردم غیور، اذناب داخلی دشمن را نیز نابود و مضمحل می‌کنند. ما نیز در لبیک به خواست و مطالبه مردم، با قدرت و قاطعیت پادوهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیاده‌نظام دشمنان تابلودار نظام را تعقیب و محاکمه و مجازات می‌کنیم. عناصر همراه و همکار با دشمن، مطمئن باشند که افعال، تحرکات و مواضع‌شان، تحت رصد است.

اژه ای با تاکید بر رسیدگی فوق‌العاده به پرونده عناصر همراه با دشمن، خاطرنشان کرد: همراهان دشمن متجاوز، عناصری خائن به وطن هستند و قانون تکلیف آنان را به وضوح مشخص کرده است. فردی که به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز، درنده و کودک‌کش، همراهی و همصدایی کرده، نه صرفاً یک عنصر معاند یا ضدانقلاب، که یک ایران‌ستیز و خائن به وطن است. ما در قوه قضاییه به صورت فوق‌العاده به پرونده این عناصر رسیدگی می‌کنیم.