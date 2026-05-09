  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

اژه ای: با پیاده‌نظام دشمن قاطعانه برخورد می‌کنیم

اژه ای: با پیاده‌نظام دشمن قاطعانه برخورد می‌کنیم

رئیس قوه قضاییه گفت: افرادی که شایعات دشمن را بازنشر می‌کنند یا با اهداف دشمن در مردم یأس و نگرانی ایجاد می‌کنند، پیاده‌نظام دشمن محسوب شده و تحت رصد قوه قضاییه قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشستی با حضور تعدادی از صاحبان تربیون و قلم، طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت برخورد قاطع با عناصر پیاده نظام دشمن، اظهار کرد: باید دشمن و توطئه‌ها و مکاید او را هر چه بیشتر و جامع‌تر بشناسیم. افعال و اقدامات پیاده نظام دشمن را نباید کوچک بشماریم؛ با دیده اغماض نگوییم فلان فرد، نهایتاً چند تصویر برای فلان شبه‌رسانه معاند و ضدایرانی ارسال کرده است! یا نگوییم فلان فرد، صرفاً فلان مطلبِ کذبِ تولیدشده توسط دشمن را بازنشر کرده است! اینها اقدامات کوچکی نیست.

وی تصریح کرد: ما در شرایط جنگی به سر می‌بریم. مگر ایجاد رخوت و سستی در اراده پولادین ملت ایران، خواست دشمن نیست؟ مگر فردی که شایعه‌ی تولیدشده دشمن را بازنشر می‌دهد، جز در جهت امیال و اغراض او گام برمی‌دارد؟ اینها را سبک نشماریم و راحت از کنارشان عبور نکنیم.

رئیس دستگاه قضا با ذکر مصادیقی از همراهی با دشمن بیان داشت: فردی که شایعه‌ی ساخته شده توسط دشمن را بازنشر می‌دهد؛ فردی که در مردم ایجاد نگرانی و یأس می‌کند؛ فردی که مذبوحانه تلاش می‌کند با دروغ، شایعه و اِرجاف، در اراده مردم خلل ایجاد کند و صفوف متراکم و به‌هم‌پیوسته مردم را مخدوش سازد، بدون‌تردید پیاده نظام دشمن است و ما وفق قانون، قاطعانه با او برخورد می‌کنیم.

وی به موضوع مطالبه مردمی در محاکمه و مجازات عناصر خائن به وطن، اشاره کرد و عنوان داشت: مردم ایران اسلامی با اتحاد و انسجام مثال‌زدنی خود طی مدت اخیر، پاسخ محکم و دندان‌شکنی به دشمن خارجی داده‌اند؛ این مردم غیور، اذناب داخلی دشمن را نیز نابود و مضمحل می‌کنند. ما نیز در لبیک به خواست و مطالبه مردم، با قدرت و قاطعیت پادوهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیاده‌نظام دشمنان تابلودار نظام را تعقیب و محاکمه و مجازات می‌کنیم. عناصر همراه و همکار با دشمن، مطمئن باشند که افعال، تحرکات و مواضع‌شان، تحت رصد است.

اژه ای با تاکید بر رسیدگی فوق‌العاده به پرونده عناصر همراه با دشمن، خاطرنشان کرد: همراهان دشمن متجاوز، عناصری خائن به وطن هستند و قانون تکلیف آنان را به وضوح مشخص کرده است. فردی که به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز، درنده و کودک‌کش، همراهی و همصدایی کرده، نه صرفاً یک عنصر معاند یا ضدانقلاب، که یک ایران‌ستیز و خائن به وطن است. ما در قوه قضاییه به صورت فوق‌العاده به پرونده این عناصر رسیدگی می‌کنیم.

کد مطلب 6824230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باید بسیج و نیروهای امنیتی از اینگونه افراد فیلم تهیه..و همان مدرک جهت محاکمه کافی باشد... مصادره اموال باید در مورد اینگونه افراد خاین نیز شامل شود
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اعدام

    پربازدیدها

    پربحث‌ها